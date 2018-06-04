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Водонаева поделилась откровенным снимком мужа
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Водонаева поделилась откровенным снимком мужа 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
35-летняя звезда соцсетей и светских хроник Алена Водонаева славится своим «острым» языком. Однако, порой она и сама становится объектом для критики. На днях, заметив множество негативных комментариев в адрес супруга, диджея Алексея Комова, теледива решила дать недоброжелателям решительный отпор.
Сегодня она выложила его максимально откровенный снимок на личной странице «Инстаграма». В кадре музыкант запечатлен в бассейне под дождем полностью обнаженным, прикрыв интимную часть тела кокосом. «Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!», — подписала пост ведущая, в следующем посте, и вовсе, пошутив на тему скорого начала своей карьеры в порно по наводкам подписчиц.
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