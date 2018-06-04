Медленная любовь по-итальянски: карецца — секс без оргазма

Очень странно, что такое направление в сексе, как «карецца» — медленный и нежный секс, появилось впервые у темпераментных итальянцев. Зачем практиковать карецца и как это делать правильно — читай в нашем материале.

Мы хороши в «эффективном сексе». Он быстрый, насыщенный, полный вздохов, стонов и, наконец, всегда (или почти всегда) завершается оргазмом. Оргазм становится вершиной горы, куда непременно нужно добраться, иначе какой смысл заниматься альпинизмом? Частенько мы забываем, что секс не гора и мы занимаемся им лишь ради собственного удовольствия, а не ради достижения каких-то высот.

Недавние исследования, проведенные в Утрехтском университете в Голландии с участием 500 пар добровольцев, показали, что между проникновением и оргазмом проходит в среднем около 5,4 минут. Серьезно. Пять минут на то, чтобы порадоваться близости, почувствовать друг друга, установить контакт… Вообще, сам факт того, что какие-то пары согласились использовать секундомер во время занятий любовью, напрягает.

Может поэтому все больше пар интересуются явлением «карецца»?

Что такое карецца?

Термин «карецца» (karezza) с итальянского переводится как «забота». Она включает в себя прикосновения, поглаживания, ласку, взгляды — всё. Кроме оргазма. Идея кареццы в том, что если люди занимаются сексом в обычной жизни «как кролики», то в рамках кареццы они делают это «как черепашки».

Метод, на самом деле, не нов. Впервые информацию о нем опубликовали в 1931 году. Сегодня, даже когда пары практикуют кареццу, они могут называть ее иначе: тантрой, медленным сексом…

Идея в том, что во время оргазма в кровь выделяется огромное количество гормона радости дофамина, а во время долгого обстоятельного секса гораздо больше появляется окситоцина — гормона привязанности.

Карецца предполагает особую осознанность в сексе, ощущение себя в моменте, подобно медитации.

Итак, коротко о принципах карецца.

Выбирай партнера с умом

Сознательность в сексе предполагает, что ты будешь очень бережно подходить к выбору партнера и не будешь практиковать короткий секс на одну ночь. В том числе потому, что карецца предполагает, что в нее будут вовлечены оба партнера, оба хотят изменить свою сексуальную жизнь к лучшему.

Озвучьте намерения

Если вы изучили вопрос кареццы и решили попробовать более сознательно подходить к сексу, обязательно проговорите вслух, каких целей вы хотите при этом достичь и зачем это вам, что вас не устраивает в вашей текущей интимной жизни.

Может быть, тебе в принципе не хватает того времени, что вы занимаетесь сексом, и тебе нужно больше.

Установите правила

Может звучать скучновато, но без этого вам будет труднее. Расскажи своему партнеру, что тебе не хватает предварительных ласк и сколько времени ты хочешь, чтобы он тратил на любовную игру до секса. Когда именно ты бываешь готова приступить, собственно, к сексу. Где и как ты хочешь, чтобы до тебя дотрагивались. Хорошо, если твой партнер сделает то же в ответ.

Начните с малого

Карецца может длиться часами. Но это совсем не значит, что она должна продолжаться так долго. Если вы привыкли справляться с задачей за три минуты, четыре минуты для вас уже будет достижением, за эту дополнительную минуту вы уже успеете сделать или сказать друг другу чуть-чуть больше.

Изучите тело партнера

Поразительно, как мало мы можем знать о теле нашего любовника, даже если прожили вместе несколько лет. Сделай что-нибудь новенькое, удиви, узнай о его эрогенной зоне, до которой раньше не дотрагивалась. Может быть, это соски? Или он без ума, если ты зажимаешь его член между бедрами? Самое время отказаться от привычки и узнать что-то новое.

Не избегай оргазма

Хотя мы говорим о том, чтобы отсрочить оргазм, это не значит избегать его. Тем более если в норме тебе непросто его достичь.

Идея кареццы не в том, чтобы сделать себе хуже, тренировать волю или выносливость, — это не альпинизм и не спортивный туризм, а ты никого не обгоняешь. Просто постарайся относиться к вашим сексуальным играм более сознательно, осознавая всю полноту момента.

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