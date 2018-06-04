Ещё
Назван процент занимавшихся сексом в самолете пассажиров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван процент занимавшихся сексом в самолете пассажиров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Исследование, проведенное британской газетой The Sun, показало, что пять процентов опрошенных пассажиров занимались сексом во время полета. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте новостного издания.
Участники исследования также рассказали о случаях, когда они выступали свидетелями непристойного поведения на борту. «Моя коллега поделилась, что однажды видела, как двое людей занимались сексом прямо на сидении, пока все их попутчики спали», — сообщила одна бортпроводница.
Другой член экипажа также рассказал, как застал влюбленную парочку на последнем ряду. «Они просто прикрылись пиджаком. Мы постеснялись что-то сказать, так как шума они не создавали», — добавил сотрудник авиалайнера.
Более того, один пассажир написал о своем собственным опыте. «Я летел с девушкой, подошел к стюардессе и спросил, можем ли мы воспользоваться туалетом, на что она ответила „конечно, только постарайтесь не задерживаться“», — рассказал мужчина.
В августе 2017 года пару пассажиров застали за занятием сексом на борту самолета американской бюджетной авиакомпании Southwest Airlines. Инцидент произошел во время рейса из Атланты в Лас-Вегас. Пассажиры обнаружили, что двое их попутчиков занялись любовью, и пожаловались стюардессам. Сотрудники авиакомпании попросили пару прекратить половой акт, но те не останавливались.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда Playboy показала, какой была до операций2
Задорные соски Шпицы стали сенсацией «Кинотавра»133
«И сбоку бантик»: дикие наряды Кадышевой25
Наболело: «Мой сын алкоголик, и мне его жалко»41
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
08:34
Самые странные фобии: горчица и котята
Психология Здоровье
03:47
Знаменитости, лишившие детей наследства
Звёзды Дети
05:10
Почему эти игрушки называют опасными
Дети
03:04
Криминальные загадки, которые решат избранные
Психология
01:39
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
Звёзды
01:00
Бузова родит от эскортника из «Дома-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение