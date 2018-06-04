Алена Кравец снова обручилась с избившим ее миллионером

На днях стало известно, что звезда светских хроники социальных сетей Алена Кравец все же отважилась дать своему бывшему мужу-миллионеру по имени Руслан второй шанс и приняла его предложение руки и сердца. Пара уже зарегистрировала свои отношения в Тверском ЗАГСе.

«Как веревочке не виться… Увы, никуда от него делась. От судьбы не уйдешь», — призналась сегодня девушка в своем микроблоге. Напомним, что в 2016 году она публично заявила, что мужчина поднимал на нее руку и хотел отобрать единственную дочь Даниэллу.