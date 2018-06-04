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Алена Кравец снова обручилась с избившим ее миллионером
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Алена Кравец снова обручилась с избившим ее миллионером 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
На днях стало известно, что звезда светских хроники социальных сетей Алена Кравец все же отважилась дать своему бывшему мужу-миллионеру по имени Руслан второй шанс и приняла его предложение руки и сердца. Пара уже зарегистрировала свои отношения в Тверском ЗАГСе.
«Как веревочке не виться… Увы, никуда от него делась. От судьбы не уйдешь», — призналась сегодня девушка в своем микроблоге. Напомним, что в 2016 году она публично заявила, что мужчина поднимал на нее руку и хотел отобрать единственную дочь Даниэллу.
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