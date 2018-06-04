Звезды, которые дали друг другу второй шанс и помирились после разрыва

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Летом 2013 года звездная пара объявила о разводе. Супруги прожили вместе 14 лет и воспитывали двух общих детей. СМИ говорили о бесконечных изменах Дугласа, которые якобы не смогла больше терпеть Кэтрин. Однако официальной версией развода стала обоюдная усталость супругов друг от друга. В результате Майкл отправился в бессрочное путешествие, а Зета-Джонс осталась в Нью-Йорке с детьми. Спустя год супруги решили дать своим отношениям второй шанс. Но с одной поправкой: теперь супруги раз в год ровно месяц живут порознь, чтобы успеть соскучиться друг по другу.

Джессика Бил Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям считают одной из самых крепких и гармоничных пар. Правда, в их истории любви могло и не быть традиционного «жили долго и счастливо». Кейт и Уильям познакомились в 2001 году в университете, а уже на втором курсе решили жить вместе. Но в 2007 году пара неожиданно рассталась, хотя Кейт и пользовалась благосклонностью Букингемского дворца и практически получила благословение от бабушки Уильяма Елизаветы II . Причиной разрыва стал роман Уильяма с баронессой Изабеллой Калторп. Из-за нее Кейт дала принцу отставку. Однако спустя три месяца после разрыва Уильям понял, что Кейт — его единственная, и сделал ей предложение руки и сердца. Затем последовала идеальная свадьба десятилетия и трое наследников. Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Джастин Тимберлейк и Джессика Бил расстались в 2011 году после четырех лет серьезных отношений. Но потом быстренько спохватились — и уже в 2012 году официально оформили свои отношения. Еще и сына родили.

Пинк и Кэри Харт Певица и гонщик вместе с 2001 года. В 2006 году влюбленные поженились, причем предложение сделала сама Пинк. Спустя год супруги решили отдохнуть друг от друга, объявив о разрыве. Но чувства оказались сильнее, пара вновь воссоединилась спустя год, сейчас они воспитывают двоих детей. Меган Фокс Брайан Остин Грин

Меган Фокс и Брайан Остин Грин Отношения этих влюбленных можно сравнить с поездкой на американских горках — так все у них происходит стремительно. Меган и Брайан начали встречаться почти сразу после знакомства в 2004 году. В 2006 году пара объявила о помолвке, а в 2009-м расторгла ее. Однако в 2010 году Фокс и Грин снова сошлись и поженились. Затем в 2015 году объявили о разводе, а после возобновили отношения и стали родителями троих детей. В 2017 году в СМИ снова появились слухи о разводе, однако супруги и не помышляют об этом.

Адам Левин и Бехати Принслоу Солист группы Maroon 5 — большой ценитель красоты. В списке его подружек одни модели (за редким исключением). Ангел Victoria’s Secret Бехати Принслоу, возможно, и стала бы очередным трофеем сексуального фронтмена, но судьба распорядилась иначе! Бехати и Адам встречались целый год, пока музыканта не застали целующимся с другой моделью — Ниной Агдал (бывшей подружкой Ди Каприо). Тем более Левин неоднократно сообщал журналистам, что не собирается связывать себя постоянными отношениями. Но Принслоу запала в душу музыканту — в 2013 году он сделал Бехати предложение, от которого та не смогла отказаться. Теперь пара нашла счастье не только в браке, но и в родительстве (у Бехати и Адама две дочери).

Михаил Боярский и Лариса Луппиан Самый знаменитый мушкетер страны Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан живут в браке уже больше тридцати лет. Однако и в их совместной жизни было не все гладко. Михаил и Лариса поженились в 1977 году, со стороны жизнь супругов казалась безоблачной и счастливой. На самом же деле Ларисе приходилось терпеть взрывной характер мужа и его бесконечные запои. После очередной ссоры Луппиан подала на развод, однако в назначенный день Михаил не явился в загс, а оказался в больнице. Лариса решила не бросать мужа в такой ситуации и решила дать ему второй шанс. В 1985 году супругам все же пришлось развестись, чтобы решить вопрос с жилплощадью. И лишь в 2009 году Боярский и Луппиан поженились снова.

Владимир Меньшов и Вера Алентова Супруги поженились очень рано — еще будучи студентами. В 1969 году у Меньшова и Алентовой родилась дочь Юлия, пара погрязла в решении бытовых вопросов, которые привели к разводу. Однако через несколько лет бывшие супруги поняли, что все еще любят друг друга, и перестали быть бывшими. Возвращаясь к Сергею Шнурову , стоит отметить, что музыкант не торопится с повинной к своей супруге Матильде (которая на самом деле не Матильда). Но причину развода все же раскрыл, описав суть проблемы своего брака в стихотворной форме: Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым — предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Всё возьми, — я всё отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом всё тише-тише… Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет, — как [*******].

Тут и бабке не ходи,

Женщин много—

Я один. Читайте больше о знаменитостях:

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