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Рианна разочаровала фанатов
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Рианна разочаровала фанатов 

Russianshowbiz.info 57 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Не успели поклонники подумать, что исполнительница уже достигла предела совершенства и ничем не сможет их удивить, как появились просто шокирующие известия. Выяснилось, что Рианна больше не встречается с миллионером Хасаном Джамилем, потому что ей надоели мужчины. Некоторым фанатам такой жесткий и решительный поступок может дать вдохновение.
Журналисты получили достоверную информацию о разрыве отношений между певицей и ее богатым женихом из Саудовской Аравии. Влюбленные встречались больше года и порождали много слухов о своем романе. Согласно официальному источнику, молодые люди были вместе некоторое время, но затем основательница собственного бренда одежды решила положить конец отношениям: «Все было хорошо, но осталось в прошлом. Конечно, Рианна разбила ему сердце. Она обычно этим и занимается: разбивает мужчкие сердца. Рианна просто устала от него. Иногда представители сильного пола ей очень надоедают».
Можно возложить ответственность за расставание на певицу, поскольку она необычайно занятая женщина. Рианна снимается в новой картине «8 подруг Оушена» с такой командой профессионалов, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Минди Калинг. Однако мечты многих фанатов о том, что их любимая исполнительница заведет семью, рухнули. В социальных сетях поклонники посвятили самые грустные мемы этому событию. Некоторые фанаты в Твиттере заявили, что вообще больше не верят в любовь.
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