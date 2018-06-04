Рианна разочаровала фанатов

Не успели поклонники подумать, что исполнительница уже достигла предела совершенства и ничем не сможет их удивить, как появились просто шокирующие известия. Выяснилось, что Рианна больше не встречается с миллионером Хасаном Джамилем, потому что ей надоели мужчины. Некоторым фанатам такой жесткий и решительный поступок может дать вдохновение.

Журналисты получили достоверную информацию о разрыве отношений между певицей и ее богатым женихом из Саудовской Аравии. Влюбленные встречались больше года и порождали много слухов о своем романе. Согласно официальному источнику, молодые люди были вместе некоторое время, но затем основательница собственного бренда одежды решила положить конец отношениям: «Все было хорошо, но осталось в прошлом. Конечно, Рианна разбила ему сердце. Она обычно этим и занимается: разбивает мужчкие сердца. Рианна просто устала от него. Иногда представители сильного пола ей очень надоедают».