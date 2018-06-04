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Жена Реброва: «Ритуал мужа не раздражает, значит, штанги ему помогают»
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Жена Реброва: «Ритуал мужа не раздражает, значит, штанги ему помогают» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Екатерина Реброва, жена вратаря московского "Спартака" Артёма Реброва, рассказала о начале совместной жизни с мужем и ответила на вопрос, не раздражает ли ее то, что над Артемом часто подшучивают, когда он целует штанги.
"Нет, не раздражает. Это его любимый ритуал. Значит, они ему помогают. Иногда соперник постоянно попадает в штанги, и это хорошо. Я не ревную.
Что касается начала совместной жизни… Артем жил в одном районе, я — в другом. Потихонечку он стал завозить ко мне свои вещи: одно, второе… И однажды я ему говорю: «Раз ты практически весь гардероб перевез, тогда можешь уже и переезжать». И нам так как-то комфортно сразу стало жить вместе. Не было никаких напрягов с тем, чтобы приготовить, убрать, постирать. Все было лайтово, хорошо, спокойно. Мы поняли, что готовы к семейной жизни. Где-то через полгода я забеременела. Естественно, Артём, как настоящий джентльмен, сделал предложение. Но мы с ним не делали какую-то шикарную свадьбу. Просто пошли в загс и расписались. Нам не надо было доказывать для людей наши чувства, мы хотели побыть вдвоем. Как-то мне не хотелось этого белого платья, не хотелось собирать кучу народа: все бы на нас смотрели, кричали «горько»… — сказала Екатерина в эфире «Спорт FM».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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