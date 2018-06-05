3 стадии любви: как изменяются отношения в паре?

Точного определения любви нет. Медики считают ее набором определенных химических реакций организма на конкретный раздражитель, мистики ставят акцент на духовных аспектах, а поэты — романтизируют или демонизируют проявления человеком этого чувства. Так или иначе, каждый из нас ощущал себя хотя бы раз в состоянии влюбленности.

Новейшие исследования психологов говорят о том, что любой человек всегда проживает три стадии любви. Объектом приложения этих чувств может быть при этом как один партнер, так и несколько по очереди, сама суть, порядок и смысл каждой стадии никак не меняются для конкретно взятого человека.

Каждый эмоциональный опыт уникален. У кого-то все стадии умещаются в очень короткий промежуток времени, другие порой «застревают» на первой и второй стадиях, то и дело возвращаясь по кругу к одной и той же модели отношений. А кто-то проживает все этапы раз за разом с каждым новым партнером.

Стадия идеальной любви

Идеальная любовь характерна для очень юного, часто подросткового школьного, возраста или же для первого, самого короткого и романтичного этапа отношений. Очень характерный пример этого — первое робкое чувство, возникающее еще в школе. В этот момент мы переполнены мечтами, мы наивны и простодушны. Влюбленность кажется сказочным и волшебным чувством: человек в таком состоянии теряет голову и не способен концентрироваться на чем-то другом, кроме своих отношений — гипотетических или настоящих. Объект чувства становится темой любых разговоров с друзьями или родственниками, из-за чего порой могут возникать ссоры и непонимание.

Однако подобную картину можно наблюдать в любом возрасте — человек, застрявший на стадии идеальной любви, способен часами, а то и годами приставать к друзьям с вопросом: а позвонит ли он мне? А почему не позвонил? А разведется ли с женой? А почему опять не приехал? Знакомо, не так ли? К любым аргументам и голосу разума такой человек глух: он упрямо продолжает идеализировать того, в кого влюблен, и не замечает очевидно плохих качеств характера своего избранника. Если человек никогда не перерастает этой стадии, он остается по-своему инфантильным и неспособным к зрелым отношениям.

Несмотря на всю яркость эмоций этого этапа, рано или поздно все же приходится столкнуться с разочарованием. Это очень больно, но опыт оказывается полезным, благодаря нему становится возможен переход к другой стадии, происходит внутренний эмоциональный и психологический рост и взросление. Это опять же не имеет никакого отношения к биологическому возрасту человека и может случиться когда угодно.

Стадия любви-эгоизма

Итак, идеальная любовь разлетелась в прах, наши представления о ней полностью разрушены, что дальше? Дальше происходит неизбежная встреча с реальным миром — холодным, злым и жестоким. Основные эмоции при этом — сомнения, страдания, бесконечное одиночество и чувство покинутости и отвержения всеми. Предыдущее разочарование и пережитая боль заставляют чувствовать любовь иначе. Она становится попросту необходимой для того, чтобы залечить полученные душевные раны. Таким образом, «качель» уходит в обратную сторону. Мы становимся индивидуалистами: эгоистичными и эгоцентричными.

Разумеется, такие отношения никак нельзя назвать партнерскими и гармоничными — мы просто позволяем любить себя и допускаем «к телу». Можно ли пропустить этот этап? Обычному человеку вряд ли удастся это сделать, поскольку мозг включает психологическую защиту, и она оказывается довольно мощной. Подобная любовь может быть очень сильной, бурной и чувственной, но она должна перерасти и эту стадию — или разрушиться, чтобы человек сумел перейти на новый этап.

Тех, кто «застрял» на этой стадии, принято называть самовлюбленными эгоистами: такие люди просто используют своих любимых раз за разом, питаясь их энергией, эмоцией и иногда — финансами. В обществе для них существуют известные обозначения, но в той или иной форме каждый из нас проживает этот этап, в которой больше всех прочих мы любим себя самих, а не партнера.

Работа с психологом или психотерапевтом, прохождение различных практик — от глубокой медитации до «расстановок» — иногда помогают понять корни такого положения дел — некоторые из нас годами находятся на этом уровне, не прожив необходимого эмоционального опыта с собственными родителями — матерью, в первую очередь. Это позволяет по-новому взглянуть на причинно-следственные связи собственных поступков и свои отношения в партнером, давая второй шанс даже там, где они кажутся полностью обескровленными и разрушенными. Или позволяют начать новый роман, который изначально будет строиться на других принципах.

Стадия гармоничной любви

Побывав на обоих эмоциональных полюсах, сначала полностью посвятив себя другому человеку, затем зацикливаясь на себе самом и своих переживаниях, мы, наконец, способны осознать, что оба эти варианта никого не делают безоблачно счастливым. Начинается поиск баланса между умением брать и способностью отдавать. Именно тогда можно говорить о том, что человек готов любить по-настоящему, рассматривая партнера как друга и любовника, союзника и соратника.

Подобное понимание любви и объекта влюбленности дает настоящую свободу — больше нет места ревности и страхам, любовь не является больше необходимостью, лекарством от одиночества или способом спрятаться от реальности. Человек на этом уровне отношений знает, что не обязан быть с кем-то рядом, чтобы чувствовать себя счастливым. Любовь становится не целью, а дорогой, по которой хочется двигаться — но при этом не нужно никого заставлять.

В идеале партнер к этому моменту тоже находится именно на этом уровне — такой союз продержится долго и время в нем действительно будет наполнено счастьем и бесконечным блаженством. На практике же очень часто оказывается так, что два человека строят отношения из разных стадий любви — в этом и кроются причины конфликтов и непонимания, причем каждый в паре совершенно искренен в своих действиях и ожиданиях относительно другого.

Конечно, гармоничность в паре зависит еще от множества факторов, которые зависят и от темпераментов партнеров, и от внешних обстоятельств — от везения и родовых зависимостей, в конце концов. Тем не менее, любой из нас гипотетически способен пройти весь эволюционный путь от страстных любовников до надежных друзей, которым интересно смотреть не только друг на друга, но и в одну сторону.