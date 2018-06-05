Почему анальный секс — это не страшно

Удивительно, от скольких удовольствий готовы отказаться люди, только потому что не могут побороть свой страх перед неизвестным. Анальный секс как раз относится к той категории занятий, на которое решиться не каждый. Хотя, если хорошенько изучить вопрос, станет ясно, что ничего ужасного за этим не кроется.

По статистике, составленной Институтом Кинси, страх анального секса испытывают около 50% женщин. Вместе с тем, у 29% такой вид интимного взаимодействия хоть раз в жизни, но случался. Страх перед анальным сексом основан в основном не на фактах, а на «страшилках», которых в интернете больше, чем волос на голове. О том, что больше всего пугает женщин в анальном сексе и почему этого не стоит бояться, нам рассказали эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets.

Это, пожалуй, один из тех мифов, о которых женщины боятся даже думать, что уж говорить о том, чтобы обсудить такой щепетильный момент с подругами. А зря, ведь если бы женщины делились такой необходимой информацией, то велика вероятность, что большинство из них уже знали, что анальный секс не всегда связан с продуктами жизнедеятельности человека. И для того, чтобы избежать конфузов, вовсе не обязательно прибегать к помощи клизмы — некоторые врачи вообще склонны полагать, что в этой процедуре вообще нет ничего полезного. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать шанс неприятностей, связанных с запахом и выделениями.

Во-первых, это питание — голодать, конечно, не стоит, но можно отказаться от еды за два часа до предполагаемого секса; отдавать предпочтение в течение всего дня стоит легкий пище и пище, содержащей клетчатку, а также стоит отказаться от продуктов, повышающих газообразование.

Во-вторых, держите рядом с кроватью упаковку влажных салфеток, которыми можно стереть все, что будет мозолить глаза.

В-третьих — всегда используйте барьерную контрацепцию; «грязным» анальный секс называют не только потому, что во время него можно испачкаться в буквальном смысле, но еще и потому, что микрофлора кишечника является довольно агрессивной и, попав в уретру, может спровоцировать воспаление.

На самом деле — это далеко не так. И факт того, будет ли ваш опыт анального проникновения болезненным или безболезненным, зависит только от вас и вашего партнера. А именно от того, насколько вы морально готовы к этому контакту, насколько осторожно ведет себя мужчина и прислушивается ли он к вашим ощущениям, а еще от того, используете ли вы дополнительные средства — лубрикант (его использовать обязательно!) и секс-игрушки, способные подготовить мышцы к проникновению.

В любом случае стоит помнить, что главная задача мышц ануса — дефекация, и любой предмет, проникающий в прямую кишку будет восприниматься организмом как инородное тело, которое нужно вытолкнуть. Поэтому иногда дискомфорта бывает не избежать, но при правильном подходе он без сомнений сойдет на нет. Но правда в том, что анальный секс способен приносить и удовольствие тоже за счет стимуляции множества нервных окончаний, расположенных вокруг анального отверстия, а также стимуляции передней стенки влагалища — зоны G, и зоны K — она находится на задней стенке влагалища — стимуляция которой доставляет особенно яркие ощущения во время секса.

Страх анального секса во многом связан с предубеждениями, которые имеют место быть и при вагинальном сексе — что с опытом мышцы растянутся и это приведет к многочисленным проблемам. В случае с анальным сексом — к недержанию и неспособности контролировать работу сфинктера при газообразовании. На самом деле, бояться этого не следует хотя бы по двум причинам.

Во-первых — любые мышцы на человеческом теле имеют свойство как растягиваться, так и приходить в исходное положение; и мышцы, расположенные вокруг ануса не являются исключением, а ощущения «растяжения» мышц партнер в роли принимающей стороны действительно может испытывать первые несколько минут после секса.

Ну а во-вторых, человеческий организм довольно самостоятельный, и работа некоторых его частей регулируется даже тогда, когда мы сами об этом не подозреваем. Анус человека устроен таким образом, что имеет «предохранительную систему» в виде двух сфинктеров, один из которых мы можем напрягать и расслаблять усилием воли, а второй, расположенный на фалангу пальца глубже — работает как бы без нас и перестает это делать только при сильных механических повреждениях, которых при анальном сексе как добровольном и желанном акте практически сводятся к нулю. Однако для того, чтобы мышцы успевали восстанавливаться, необходимо, чтобы перерыв между анальным сексом составлял не меньше десяти дней.

В том случае, если анальный секс вам интересен, например, потому что это нравится твоему партнеру, но ты не получаешь обещанного удовольствия — не торопись ставить крест. Возможно, тебе стоит поработать с эрогенными зонами. Вполне может оказаться, что точки G и K находятся в спящем режиме, а как их пробудить подскажет наш материал о методике пробуждения эрогенных зон.