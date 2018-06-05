Привычки пар, у которых самый горячий секс

Глобальный опрос Durex в 2014 году выявил любопытную вещь: в России занимаются сексом часто, но плохо. 80% участников заявили, что контакты бывают раз в неделю и чаще — по этому показателю наша страна заняла почётное третье место (после Греции и Бразилии). Но при этом Россия не попала в список стран, где люди удовлетворены сексуальной жизнью.

Вообще-то, плохой секс даже полезен, потому что даёт понять, что вам не нравится и чего не надо делать. Так что это ещё не беда. А вот если «так себе опыт» становится рутиной, то это уже полный отстой. Тем более для постоянных пар, которые давно «переболели» изначальной взаимной страстью.

Как же счастливым моногамным партнёрам удаётся сохранять порох в пороховницах? Исследователи выявили главные правила и привычки: изучите их вместе с Anews.

Лучше меньше, да лучше

Со временем секса будет меньше — это нормально. Но его качество обязано повышаться. У довольных друг другом партнёров нет никакой ностальгии по «былым временам», скорее они скажут: «Как жаль, что мы не попробовали этого 15 лет назад!». Ведь с годами они становятся всё более опытными и раскрепощёнными любовниками.

С каждым годом все бесстыднее

Счастливые пары открыты к экспериментам и рады познать новые стороны страсти. Они с азартом пробуют то, чего другие не позволяют себе из-за стеснения и нерешительности. Постепенно их интимный опыт становится всё более возбуждающе-непристойным. Причём огромную роль здесь играет позитивное восприятие своего обнажённого тела и наслаждение собственной сексуальностью.

«Где угодно, когда угодно»

Освоение новых техник и секс-игрушек — это, конечно, здорово. Но если ограничивать любовные забавы только спальней, то со временем она превратится в «загон». А вот спонтанный секс в непривычном месте может дать даже более острые ощущения, чем прочие эксперименты (и речь, конечно, не о том, чтобы шокировать бабушек в сквере).

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«Наше главное правило — любое место и время (в рамках закона) подходит для секса. Это очень заводит, ведь какой-нибудь скучный обед в гостях может закончиться горячим сексом в ванной».

«Мы можем заняться сексом где угодно, когда угодно. Для нас также не проблема проснуться в 3 часа утра, чтобы уединиться в душе. А потом снова вернуться в постель». Из признаний пар:

Мастурбировать на глазах у партнера

Вот вам ещё один непристойный секрет долговременной страсти. Горячие любовники говорят, что это распаляет сильнее, чем когда мастурбируешь в одиночестве. А сексологи добавляют, что мастурбация во время секса помогает лучше изучить друг друга и усиливает взаимную привязанность.

«Наблюдая, как вы к себе прикасаетесь, ваш партнёр получает ценные подсказки о том, как доставить вам удовольствие. Он или она активнее вовлекается в этот процесс, а вы можете контролировать степень своего возбуждения и близость к разрядке».

Не зацикливаться на оргазме

Сюрприз-сюрприз: хотя для хороших любовников бурный оргазм — это обоюдная цель, концентрация только на одном этом делает секс скучным. Ведь когда точно знаешь, какими ласками и движениями его можно достичь, то тянет действовать по заученному сценарию. Сексологи тоже рекомендуют не фокусироваться на оргазме, потому что иначе вы рискуете потерять истинное наслаждение от самого процесса.

Делать фантазии реальностью

Пары, которые довольны своей сексуальной жизнью, отличает щедрость — они интересуются фантазиями друг друга и готовы их испробовать, даже если придётся выйти из зоны комфорта (конечно, в рамках разумного). Исполнение желаний партнёра они воспринимают не как обязанность, а как азартную игру.

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В конце концов, вы не знаете, от чего сами можете неожиданно получить острое наслаждение.

Не бояться быть смешными

Секс не всегда бывает знойным — случается много забавного и дурацкого, включая непроизвольные конфузные звуки в процессе. Многие смущаются, цепенеют, начинают оправдываться, даже всерьёз расстраиваются. А люди, которые счастливы друг с другом, выходят из ситуаций с юмором, и это ещё больше связывает их вместе.

Словами профессора психиатрии: «Смех — это великий афродизиак. Пары, которые оставляют напряжение за пределами спальни и наслаждаются сексом как радостным убежищем от реальности, в итоге оказываются гораздо счастливее тех, кто боится показаться смешным».