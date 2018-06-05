Кортни Кокс выходит замуж за рокера! Самые интересные подробности предстоящей свадьбы

Актриса Кортни Кокс (53), известная по роли Моники Геллер в сериале «Друзья», сейчас вовсю готовится к свадьбе с гитаристом рок-группы Snow Patrol Джонни МакДэйдом (41). Мы собрали для тебя самые интересные подробности предстоящего торжества.

Напомним, Кокс и Джонни начали встречаться в ноябре 2013-го. В июне 2014-го они объявили о помолвке. Но, свадьба так и не состоялась: в декабре прошлого года пара рассталась. Кокс тогда заявила, что они не смогли договориться о том, где им жить вместе. Но, по слухам, настоящей причиной их расставания стало то, что Кортни поймала жениха на измене. Говорят, Кокс даже наняла частного детектива для слежки за МакДэйдом, и в результате он попался с поличным.

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Как пишут The Sun, после расставания Кортни ужасно переживала. Причем, не только за себя, но и за дочку Коко, которая успела привязаться к Джонни. И, как призналась Кокс, малышка очень хотела, чтобы ее мама вышла замуж. Она планировала свадьбу вместе с Кортни и мечтала стать подружкой невесты. На радость Коко, в марте этого года Кокс и МакДэйд помирились. Причем, говорят, наладить отношения им помогла лучшая подруга Кортни и коллега по сериалу «Друзья» — Дженнифер Энистон (49), которая приложила много усилий, чтобы влюбленные снова были вместе.

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И именно поэтому самую важную роль на своей свадьбе Кокс доверила именно Энистон. Она назначила ее главной подружкой невесты.

Известно, что влюбленные планируют гулять несколько дней: Кокс и Джонни решили пожениться на родине музыканта — в Ирландии, а потом сыграть вторую свадьбу для голливудских друзей Кокс уже в Америке — в Малибу.

Для Джонни это будет первый брак, а вот для Кокс уже второй. С 1999 по 2013 Кортни была замужем за актёром Дэвидом Аркеттом (46). Супруги расстались в октябре 2010 года, но официально оформили развод только в мае 2013 года. У пары есть дочь — Коко Райли Аркетт, крёстной матерью которой, кстати, стала Дженнифер Энистон.

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Как пишут The Sun, Кокс мечтает родить ребенка будущему мужу и планирует заняться этим вопросом сразу после свадьбы.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kortni-koks-vyhodit-zamuzh-za-rokera-samye-interesnye-podrobnosti-predstoyashhej-svadby/