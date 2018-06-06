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СМИ: 53-летняя Кортни Кокс выходит замуж за брутального гитариста и готовится стать мамой
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СМИ: 53-летняя Кортни Кокс выходит замуж за брутального гитариста и готовится стать мамой 

Passion.ru 48 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Кортни Кокс и Джонни МакДэйд решили пожениться.
53-летняя актриса Кортни Кокс (она же — Моника Геллер из сериала «Друзья») выходит замуж! Об этом сообщило издание The Sun. Жених — гитарист рок-группы Snow Patrol Джонни МакДэйд. СМИ также сообщают, что пара планирует обзавестись как минимум одним ребенком.
Подружкой невесты, возможно, станет коллега Кортни по сериалу, Дженнифер Энистон. Быть уверенными в этом нельзя: у самой Джен в личной жизни все пока складывается не так, как хотелось бы.
Кокс и МакДэйд начали встречаться в ноябре 2013-го, в июне 2014-го объявили о помолвке. В декабре прошлого года, не дождавшись свадьбы, пара рассталась. Однако, как сообщают инсайдеры, им удалось найти общий язык.
Фото: globallookpress
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