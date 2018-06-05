Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон встретились на вечеринке Лили-Роуз Депп

Слухи о воссоединении Кристен Стюарт (Kristen) и Роберта Паттинсона (Robert) распространились по сети, кажется, почти сразу после того, как пара приняла решение разойтись. Папарацци постоянно удается заметить их вместе, и желание прокомментировать их встречу как тайное свидание берет верх над разумом.

Например, буквально недавно Кристен и Роберт вместе выходили из ресторана «Chateau» — Лили-Роуз Депп (Lily-Rose) отмечала там свой день рождения. По некоторым слухам, они столкнулись друг с другом на улице, перед входом в ресторан — и былая страсть вновь вспыхнула с прежней силой.

В феврале их также видели вместе в одном из районов Лос-Анджелеса (Edendale).

«Я был/а в баре, тусовался/ась с друзьями. И тут заходит Роберт Паттинсон, — рассказывал один из очевидцев. — А потом зашла Кристен Стюарт! Я чуть с ума не сошел/а. Но они выглядели просто как друзья, которые хотят провести время вместе».