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Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон встретились на вечеринке Лили-Роуз Депп
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Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон встретились на вечеринке Лили-Роуз Депп 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Слухи о воссоединении Кристен Стюарт (Kristen) и Роберта Паттинсона (Robert) распространились по сети, кажется, почти сразу после того, как пара приняла решение разойтись. Папарацци постоянно удается заметить их вместе, и желание прокомментировать их встречу как тайное свидание берет верх над разумом.
Например, буквально недавно Кристен и Роберт вместе выходили из ресторана «Chateau» — Лили-Роуз Депп (Lily-Rose) отмечала там свой день рождения. По некоторым слухам, они столкнулись друг с другом на улице, перед входом в ресторан — и былая страсть вновь вспыхнула с прежней силой.
В феврале их также видели вместе в одном из районов Лос-Анджелеса (Edendale).
«Я был/а в баре, тусовался/ась с друзьями. И тут заходит Роберт Паттинсон, — рассказывал один из очевидцев. — А потом зашла Кристен Стюарт! Я чуть с ума не сошел/а. Но они выглядели просто как друзья, которые хотят провести время вместе».
Несмотря на то, что частые встречи Кристен и Роберта дают поклонникам надежду, вряд ли можно говорить об их воссоединении. Хотя Роберт все еще одинок, Кристен, похоже, абсолютно счастлива в отношениях со Стеллой Максвелл (Stella). Хотя, конечно, никогда нельзя знать наверняка…
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