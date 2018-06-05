Экс-возлюбленный Меган Маркл впервые станет отцом

Teleprogramma.pro уже рассказывала, что на днях о помолвке объявил бывший муж Маркл Трэвор Энгельсон. «Самый счастливый парень из тех, кого я знаю! Готовьтесь к празднику», — написал он под фото, на котором позирует со своей невестой — диетологом Трейси Керленд.

Позитивные перемены произошли в личной жизни и другого бывшего возлюбленного Меган. Как сообщает издание Us Weekly, шеф-повар Кори Витьелло, с которым герцогиня Сассекская встречалась несколько лет и рассталась за три месяца до встречи с принцем Гарри , скоро станет отцом. Малыша ему подарит солистка музыкальной группы — Мартина Сорбара.

Кори Витьелло впервые станет отцом/Фото: Instagram