Экс-возлюбленный Меган Маркл впервые станет отцом 

Teleprogramma.pro уже рассказывала, что на днях о помолвке объявил бывший муж Маркл Трэвор Энгельсон. «Самый счастливый парень из тех, кого я знаю! Готовьтесь к празднику», — написал он под фото, на котором позирует со своей невестой — диетологом Трейси Керленд.
Позитивные перемены произошли в личной жизни и другого бывшего возлюбленного Меган. Как сообщает издание Us Weekly, шеф-повар Кори Витьелло, с которым герцогиня Сассекская встречалась несколько лет и рассталась за три месяца до встречи с принцем Гарри, скоро станет отцом. Малыша ему подарит солистка музыкальной группы — Мартина Сорбара.
Кори Витьелло впервые станет отцом/Фото: Instagram
Добавим, что в мае состоялась долгожданная свадьба принца Гарри (Prince Harry) и Меган Маркл (Meghan Markle). Без преувеличения весь мир следил за церемонией венчания. Ведь избранница принца не королевских кровей, а также уже была замужем и развелась. Несмотря на это, королева Елизавета II благословила этот брак. Сейчас влюбленные уже разобрали подарки и готовятся к медовому месяцу, который проведут в Канаде.