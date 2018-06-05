Соцсети раскритиковали свадебные наряды одевшихся, как муж и жена, лесбиянок

Интернет‐пользователи раскритиковали наряды гомосексуальной пары во время свадебных церемоний. На представленной фотографии пара одета, как муж и жена. Концепция традиционной семьи должна быть чуждой для них, написала микроблогер Twitter под ником MAK Azzya.

По ее словам, они теряют свою сущность.

«Однополые свадьбы забавные. Если вы чувствуете, что делаете правильно, почему бы не одеться под стать вашему истинному «я». Невеста и невеста. Жених и жених. Зачем считаться с концепцией, которую вы не принимаете?», — отметила она.

В комментариях ее подписчики приложили фотографии со свадьбы лесбиянок. Обе девушки были одеты в традиционные наряды и ничего плохого в этом не было, заметили они.

Другие начали задавать MAK Azzya вопросы, почему эта тема вообще «волнует ее». Она призналась, что ее эти проблемы вообще не касаются. Некоторые написали, что со временем социальные нормы людей меняются. Пользователь под ником Tugen Girl обратила внимание на то, что раньше розовый цвет считался мужским, а голубой женским. Сейчас же все изменилось.

Ране ЛГБТ‐сообщество потребовало от американских киностудий увеличить количество фильмов с нетрадиционными персонажами. Они добиваются роста таких кинолент до 50% к 2024 году.