Ещё
Соцсети раскритиковали свадебные наряды одевшихся, как муж и жена, лесбиянок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Соцсети раскритиковали свадебные наряды одевшихся, как муж и жена, лесбиянок 

360tv.ru 2 часа назад
Интернет‐пользователи раскритиковали наряды гомосексуальной пары во время свадебных церемоний. На представленной фотографии пара одета, как муж и жена. Концепция традиционной семьи должна быть чуждой для них, написала микроблогер Twitter под ником MAK Azzya.
По ее словам, они теряют свою сущность.
«Однополые свадьбы забавные. Если вы чувствуете, что делаете правильно, почему бы не одеться под стать вашему истинному «я». Невеста и невеста. Жених и жених. Зачем считаться с концепцией, которую вы не принимаете?», — отметила она.
В комментариях ее подписчики приложили фотографии со свадьбы лесбиянок. Обе девушки были одеты в традиционные наряды и ничего плохого в этом не было, заметили они.
Другие начали задавать MAK Azzya вопросы, почему эта тема вообще «волнует ее». Она призналась, что ее эти проблемы вообще не касаются. Некоторые написали, что со временем социальные нормы людей меняются. Пользователь под ником Tugen Girl обратила внимание на то, что раньше розовый цвет считался мужским, а голубой женским. Сейчас же все изменилось.
Ране ЛГБТ‐сообщество потребовало от американских киностудий увеличить количество фильмов с нетрадиционными персонажами. Они добиваются роста таких кинолент до 50% к 2024 году.
360tv.ru: последние новости
Назван рейтинг «убийц» секса Любовь с высоты птичьего полета: американец сделал предложение возлюбленной в воздухе Бриллианты для настоящей леди: самую дорогую секс‐игрушку в мире продали за £1 млн
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики10
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра27
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь3
Паулина Андреева поменяла имидж
Какие параметры женской груди считаются идеальными2
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение