Жены стали прощать мужьям измены, и число разводов рухнуло

Если жены начинают игнорировать супружеские измены со стороны своих мужей, то количество разводов резко падает. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная в Англии. Если в 2006 году в этой стране 90 375 разводов было инициировано по требованию женщин, то в 2016 данный показатель упал до 65 290. Другими словами, женщины стали чаще не обращать внимания на супружеские измены, что и подтвердило новое исследование. Представительницы прекрасного пола смирились с тем, что их мужья всё равно будут ходить на сторону, и теперь женщины предпочитают на первое место ставить сохранение брака, а не супружескую верность. Именно это и привело к резкому падению количества разводов в стране на целых 45%. Такие результаты опубликовал Офис национальной статистики по Англии и Уэльсу.

«Судя по всему, женщины более приспособлены прощать свои половинки, совершившие супружеские измены, чем мужчины, — говорят авторы исследования. — Мы были удивлены этим явлением. В некоторых случаях мужчины прощают женщинам поход налево, поскольку и сами этим грешат, а в большинстве случаев женщины смиряются с этим явлением, как с чем-то неизбежным. Всё чаще супруги на первый план ставят стабильность своего брака, когда они обдумывают, чем наказать партнера за неверность. Именно это и снижает число разводов».

Современные жены теперь считают возможным жить с неверными мужьями, с мужчинами, у которых возникают финансовые проблемы, со злоупотребляющими наркотиками и даже с теми, кто проявляет насилие. Кроме того, на сокращение числа разводов повлияли и изменения в показателях доходов между мужчинами и женщинами. Сегодня всё большее количество представительниц прекрасного пола становятся полноценными кормилицами, они зарабатывают больше мужчин и вовсе не хотят, чтобы после развода их половинки получили часть заработанных ими накоплений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)