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Вопреки разводу: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек улыбаются друг другу на бейсбольном матче сына
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Вопреки разводу: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек улыбаются друг другу на бейсбольном матче сына 

Попкорн News 21 минуту назад
Фото: Попкорн News
Похоже, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек — одна из очень немногих звездных пар, которым удается не только быстро и мирно уладить все связанные с разводом дела, но затем еще и поддерживать вполне дружеские отношения ради детей. Как бы ни старались таблоиды приписать Дженнифер ревность и зависть к новым отношениям Бена, на новых фото папарацци видно, что бывшие супруги вопреки всему сохраняют теплые отношения.
На днях Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек побывали на бейсбольном матче сына — и, судя по кадрам, которые удалось сделать вечно преследующим пару фотографам, чувствуют себя вполне комфортно в компании друг друга. Бывшие супруги вполне доброжелательно общались и даже улыбались друг другу, поддерживая сына во время игры.
попкорнnews
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Женский форум
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