Вопреки разводу: Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек улыбаются друг другу на бейсбольном матче сына

Похоже, Дженнифер Гарнер Бен Аффлек — одна из очень немногих звездных пар, которым удается не только быстро и мирно уладить все связанные с разводом дела, но затем еще и поддерживать вполне дружеские отношения ради детей. Как бы ни старались таблоиды приписать Дженнифер ревность и зависть к новым отношениям Бена, на новых фото папарацци видно, что бывшие супруги вопреки всему сохраняют теплые отношения.

На днях Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек побывали на бейсбольном матче сына — и, судя по кадрам, которые удалось сделать вечно преследующим пару фотографам, чувствуют себя вполне комфортно в компании друг друга. Бывшие супруги вполне доброжелательно общались и даже улыбались друг другу, поддерживая сына во время игры.

попкорнnews