Звезда «Дома-2» Солнце рассказала о замужестве

И объяснила, что ей нужно для счастья.

Далеко не всем удается построить на «Доме-2» свою любовь. И даже старички проекта не все успели найти вторую половинку. Больше всего поклонники переживали за Ольгу Солнце — звезде сейчас 35 лет, но замужем она никогда не была. Так что от разных неприятных комментариев к своим фотографиям в Instagram девушке никуда не скрыться. И после очередного мнения, которое с ее не совпадает, Солнце не выдержала, и решила рассказать о своем взгляде на замужество.

«Мне удивительно читать комментарии людей, которых я не знаю, о том, что мне нужно делать. Вот, например, вчера мне одна пишет: «Наткнулась на твою инсту, искала мужа детей, не нашла. Жалко тебя…» Вот неужели человеку не приходило в голову, что я свою жизнь живу из других убеждений о счастье и благополучии. У меня с серой массой разные ценности, так бывает. И чем дальше моя жизнь от понимания такими людьми, тем больше я убеждаюсь в правильности выбранного мной пути. Мне бы в голову не пришло зайти в аккаунт незнакомого мне человека и написать: «Вообще из своего города никуда не выезжала, работа скучная 5/2, муж — плохонький но свой, дети травмированные? Жалко тебя!»

Не написала бы знаете, почему? Не потому что я такая деликатная и в жизнь других людей не лезу. Это само собой. Нет. Да потому что мне все равно! Ходите хоть конем! Я от этого не стану лучше или счастливее. Эффект обратный, как только я начну уделять время чьей-то жизни, я перестану его уделять своей. Это как побег от собственной неудовлетворенности. Сравнивать свою жизнь с чьей-то, считать, что ты лучше — какой-то зарождающийся фашизм. Не находите? Будьте толерантны, ко всем, к людям, к миру, вы даже понятия не имеете, что у других людей в голове, в ценностях, в мечтах и куда они идут. Быть может они далеко впереди по пути к своему счастью, а вы так и будете кричать им в спину будучи глубоко несчастными, что им нужно делать чтобы оправдать ваши ожидания. А лучше займитесь счастьем!»

Больше фото изменившейся Солнце — по стрелке

За жизнью Солнца до сих пор следят десятки тысяч людей. И она не устает удивлять — зимой на одной из съемок на ТНТ девушка появилась в невероятно женственном образе, чем покорила всех поклонников. А в интервью Wday.ru звезда рассказала, что запросто могла бы вести бьюти-блог, а стереотипов вокруг ее образа у нее совсем не осталось.

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