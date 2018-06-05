Почему полиамория — не измена

Быстро и четко сформулировать, что такое полиамория, вряд ли получится. Все потому, что у этой системы ценностей нет универсальных границ — каждая полиаморная пара уникальна и существует по своим правилам. Не редко сами полиаморы признаются, что, вступая с кем-то в отношения, не знают, какую форму примет их союз в следующие десять минут, но зато могут однозначно сказать — он будет основан на любви, уважение и (внимание) верности.

Сразу же стоит внести ясность: полигамия, промискуитет и полиамория — не одно и тоже. Хоть все эти понятия и можно охарактеризовать как «немоногамные», ровнять их под одну гребенку не стоит. Полигамия отличается от полиамории тем, что в ее основе лежат традиционные семейные ценности. В таком браке у супруга одного пола есть более одного супруга противоположного пола (проще говоря, гетеросексуальность без оговорок), которые, как правило, не имеют никаких эротических связей между собой. Люди, поддерживающие промискуитет (беспорядочные половые связи), и вовсе отличаются от романтичных и верных своим избранникам полиаморов.

Полиамория — это не всегда про секс. Интимная связь в таких отношениях лишь дополняет душевную. Полиамория вообще базируется на убеждении, что человек вполне способен по-своему любить нескольких партнеров одновременно. Даже моногамные люди признаются в том, что невозможно испытывать одинаковые романтические переживания к разным пассиям: каждый опыт уникален и не похож на предыдущий. Поэтому-то сторонники полиамории не видят ничего удивительного в том, чтобы испытывать глубокие и уникальные чувства сразу к нескольким людям. Почему бы и нет?

Но если вы, застукав своего ненаглядного в объятиях незнакомой девушки, слышите от него уверенную реплику: «Милая, а ты что, про полиаморию ничего не слышала? Глупенькая ты моя, в ногу со временем идти нужно», будьте уверены — вас предали, ведь полиаморы (а не мудаки под прикрытием) строят свои отношения на честности и уважении. Каждая сторона такого союза прекрасно знает и понимает, что происходит с ее партнером/партнерами, поэтому в их отношениях царит согласие, мир, любовь, да и только. Ни одна претензия не висит в воздухе.

Не редкость и то, что в полиаморных отношениях все участники взаимодействуют друг с другом — и это, пожалуй, еще одно ее отличие от полигамии, которая в 90% случаев гетеросексуальна. Впрочем, это далеко не универсальное правило: специалисты (скорее всего, британские ученые) выделяют много различных форм полиамории: открытые, закрытые, групповые, смешанные. Но какой смысл классифицировать то, что основывается на одних только чувствах? Полиаморные пары, в отличие от моногамных и полигамных, с течением времени могут менять свой состав, становится сложнее или, напротив, ограничиться двумя партнерами.

Очень часто в таких отношениях можно выделить «основного» партнера — законного супруга, родителя ребенка или просто человека, который был «до» появления третьих лиц. Так вот, считает ли он, что ему изменяют, а он «закрывает» на это глаза? Ответ очевиден — нет. Сторонники полиамории не терпят и не плачут по ночам в подушку, просто потому, что не чувствуют предательства.

Но несмотря на распространенность таких союзов, подходят они далеко не всем — малейшее проявление ревности, недоверия или обиды — и вот уже полиаморный корабль рушится о скалы плохо спрятанной моногамии. Полиамория — это не только стиль жизни, а целая система ценностей, которая одаривает своих приверженцев любовью, заботой, и, чего уж таить — отличным сексом.