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Уфимские хоккеисты лучше всех моют полы
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Уфимские хоккеисты лучше всех моют полы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В личном инстаграме Леры Кудрявцевой, супруги Игоря Макарова, появилось забавное видео, о том как бравый хоккеист, вооружившись вместо клюшки шваброй, довольно лихо трудится, поддерживая чистоту в семейном гнезде. Многие мужчины с беременными женами сейчас понимающе улыбнулись, ведь когда жена в положении, все капризы — как приказ родины, и домашние дела тоже на тебе. А многие жены умиленно вздохнули — какой хороший муж, жене помогает, заботится. Столичная теледива сейчас беременна наследником или наследницей хоккеиста, поэтому наше большое уважение Игорю, за то что поддерживает жену в такой ответственный момент.
Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 1 Июн 2018 в 11:36 PDT
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