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Какую дату костромские молодожены разобрали за пару часов?
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Какую дату костромские молодожены разобрали за пару часов? 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские молодожены за несколько часов расхватали время на одну из летних дат, узнал KOSTROMA.TODAY. И это оказался не День семьи 8 июля.
Потому что праздник в этом году выпадает на воскресенье.
«Как только выложили расписание на 18 августа, молодожены буквально за пару часов заняли все позиции», — рассказала «Народной газете» ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС Елена ОРЛОВА.
Сотрудники ЗАГСа считают, что в этом году будет побит прошлогодний рекорд регистраций, потому что в моде снова любовь не только друг к другу, но и к красивым числам. В августе для молодоженов как раз и ждала магическая дата 18.08.2018.
Именно в этот день в ЗАГСе распишут 24 пары — максимальное количество молодоженов за один день.
Возможно, те, кто не успел подать заявление на эту дату в городском ЗАГСе, сделали это в учреждениях близлежащих районов.
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