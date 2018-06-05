Какую дату костромские молодожены разобрали за пару часов?

Костромские молодожены за несколько часов расхватали время на одну из летних дат, узнал KOSTROMA.TODAY. И это оказался не День семьи 8 июля.

Потому что праздник в этом году выпадает на воскресенье.

«Как только выложили расписание на 18 августа, молодожены буквально за пару часов заняли все позиции», — рассказала «Народной газете» ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС Елена ОРЛОВА

Сотрудники ЗАГСа считают, что в этом году будет побит прошлогодний рекорд регистраций, потому что в моде снова любовь не только друг к другу, но и к красивым числам. В августе для молодоженов как раз и ждала магическая дата 18.08.2018.

Именно в этот день в ЗАГСе распишут 24 пары — максимальное количество молодоженов за один день.

Возможно, те, кто не успел подать заявление на эту дату в городском ЗАГСе, сделали это в учреждениях близлежащих районов.