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Кто из знаменитых девушек ведет дневник
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Кто из знаменитых девушек ведет дневник 

Harper’s Bazaar 53 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Леди Гага
Во время гастрольных туров певица записывает все свои впечатления в специальный блокнот. Более того, она даже сама себе сочиняет письма — и сама же на них отвечает. И это мы ещё молчим о многочисленных рисунках и скетчах!
Джессика Симпсон
Уверяет, что именно дневник всегда вдохновляет ее на создание новых песен. «А ещё это отличный сеанс психотерапии. Записал все, что тебя беспокоит, — и вроде как становится легче. Всем советую!» — говорит Джессика.
Дженнифер Энистон
Актриса никогда в открытую не говорила о том, что ведёт дневники, но инсайдеры уверяют, что у неё их аж… 13. Дженнифер якобы предпочитает выяснять отношения не в реальной жизни, а на бумаге — именно поэтому внешне всегда выглядит абсолютно спокойной. Остаётся только догадываться о том, что на самом деле творится на душе Энистон (и что можно прочитать в ее дневниках!).
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