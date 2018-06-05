Лукерья Ильяшенко выбрала свадебный наряд

Молодая актриса призналась, что пока не с особым восторгом воспринимает слово «брак». Однако звезда сериала «Салдкая жизнь» все же допускает возможность свадьбы в будущем. Для этого торжества девушка уже выбрала наряд — черный кожаный плащ, которые она планирует надеть на голое тело. В качестве подходящей для этого события музыки Лукерья предпочла бы хит AC/DC «Highway to Hell».

Поклонники с сомнением отнеслись к словам Ильяшенко: «Аааа… ну-ну. Вы, просто ещё не встретили „своего“ мужчину! Накроет, нахлынет… захочется романтики и нежностей! Всё впереди, всё будет… но не сразу».