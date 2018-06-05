Русские девушки, сумевшие завоевать звезд-иностранцев

«Вечерка» решила вспомнить, кто из русских красавиц сумел обворожить иностранных знаменитостей.

Многодетная красавица

Прелестная Наталья Водянова , мать пятерых детей, замужем второй раз, и оба ее мужа — иностранцы.

Первый муж — британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. В браке с ним Наталья родила троих детей: сыновей Лукаса Александра и Виктора и дочку Неву (ударение на первый слог). В 2010 году пара распалась, и в 2011 году Наталья вышла замуж за бизнесмена Антуана Арно . У них родилось еще двое детей — Максим и Роман.

От богатства к эрудиции

Отлично монетизировала свою красоту и уроженка Бердянска Ольга Куриленко

«Девушка Джеймса Бонда» в 1999 году вышла замуж за своего друга, французского фотографа Седрика ван Моля, но вскоре брак распался. Вторым мужем Ольги стал предприниматель Демиан Габриэлл, с которым она тоже рассталась. В 2015 году Ольга родила малыша и «презентовала» его отца — актера и журналиста Макса Беница. Он не слишком богат, но начитан.

Ирина Шайхлисламова, известная как Ирина Шейк , дотянулась до звезды Голливуда.