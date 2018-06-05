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Ученые заявили о пользе частого секса после 50-ти
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Ученые заявили о пользе частого секса после 50-ти 

Дни.ру 38 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Простые сложности"
Улучшение памяти и интеллекта, да и мозговой активности в целом — таков эффект регулярного и частого секса. Особенно этот эффект проявляется у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет.
Медики из Университета Вуллонгонг в Австралии вовлекли в свои исследования шесть тысяч человек среднего возраста. Как выяснилось, во время занятий любовью выделяется большое количество окситоцина и дофамина — а это, в свою очередь, способствует нормализации мозговой активности и восстановлению нейронных связей. В результате улучшается память.
Под частой сексуальной активностью исследователи подразумевают также поцелуи и другие виды эмоциональной близости. Как выяснилось, положительный эффект особенно ярко проявляется у людей в возрасте от 45 до 60 лет — подобные занятия "тренируют" и "держат в тонусе" кратковременную память.
Как утверждают психологи, сексуальная активность напрямую влияет и на когнитивные способности мозга. Сексуально активные люди в возрасте 55–60 лет способны выполнять гораздо больше сложных вычислений и решать более сложные задачи по сравнению с теми, чья сексуальная активность имеет "разовый" характер, пишет Independent.
Dni.Ru сообщали о том, что ученые выявили прямую связь между регулярностью половой жизни женщины и ее красотой. У представительниц прекрасного пола, не испытывающих проблем в личной жизни, чистая и гладкая кожа, более свежий взгляд, румянец и другие, не менее важные признаки.
Также выяснилось, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма. Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия этим увлекательным "спортом". Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. В частности, пропадает либидо — сексуальное желание.
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