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Катя Жужа встречается с сыном миллиардера и экс-бойфрендом Алены Водонаевой
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Катя Жужа встречается с сыном миллиардера и экс-бойфрендом Алены Водонаевой 

WMJ.ru 56 минут назад
Фото: WMJ.ru
Экс-ведущая реалити «Дом-2» 30-летняя Катя Жужа встречается с 23-летним Артемом Маркеловым.
Пока Жужа делилась в своем Instgaram романтическими снимками, в которых намекала не только на новый роман, но и на помолвку, ее фолловеры гадали: с кем же отношения у экс-ведущей реалити. Портал Super.ru рассекретил, что Катя уже полгода встречается с Артемом Маркеловым. Его отец — миллиардер Валерий Маркелов. Он занимается строительством железных дорог, а также банковским делом. В 2015 году Артем встречался с еще одной звездой «Дома-2» — Аленой Водонаевой.
К слову, на публикацию отреагировала и Водонаева. В комментариях она написала: «Ну и круто! Любовь это прекрасно!».
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Фото:Instagram
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