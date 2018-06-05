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Дружба с плюсами: всем ли подходит секс без обязательств?
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Дружба с плюсами: всем ли подходит секс без обязательств? 

Карельские вести 45 минут назад
Фото: Карельские вести
Концепция «дружбы с сексом» становится все более популярной. Люди отлично общаются, им хорошо вместе, но отношений не хотят. Тем не менее у такой ситуации есть несколько нюансов. Каких же?
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Заниматься сексом с другом полезно по нескольким причинам. Во‑первых, вы ничего друг другу не должны. Во‑вторых, можно воплотить разные фантазии и желания — и за это не будет стыдно. В-третьих, вы хорошо друг друга знаете и умеете хранить секреты. Но вот о чем нужно помнить…
1. Вы все еще друзья
И это важнее секса. И важно, чтобы отношения остались дружескими, когда секс по каким-то причинам прекратится.
2. Это не романтические отношения
Постарайся не подменять понятия и не пытаться превратить это в настоящий роман, если только вы оба этого не хотите. По сути, такие отношения — перевалочный пункт между двумя романами, так что слишком заигрываться не стоит.
3. Вы оба должны быть честны
Один из плюсов дружбы в том, что вы можете говорить правду, не переживая о недопонимании или обидах. Важно понимать, как вы отнесетесь к тому, что один решит пойти с кем-то на свидание. И, конечно, как действовать, если в ваше прекрасное уравнение без обязательств добавятся чувства.
4. Совмещать это с отношениями — некрасиво
По отношению и к другу, и к романтическому партнеру. Впрочем, если любви не случится, вы всегда можете вернуться друг к другу.
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