Вот так конфуз! Звезды, «голые» фото которых попали в Сеть

Когда хакеры взламывают телефоны звезд и публикуют в Сети интимные снимки знаменитостей, последние оказываются в очень неприятном положении: миллионы людей видят то, что совершенно не было предназначено для широкой общественности. Пострадавшие ведут себя по-разному: одни сгорают от стыда, другие отрицают, что она снимках изображены именно они, кто-то подает в суд, а кому-то все равно.

Недавно в Сеть попали очень откровенные снимки Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Фотографии абсолютно голых артистов появились в Instagram друга и коллеги ребят Влада Соколовского . Больше всех в итоге досталось Соколовскому, которого обвинили в отвратительном пиаре Ковальчук и Чумакова. Буквально за два часа от Влада отписалось десять тысяч человек. За этот инцидент он публично извинился перед коллегами и подписчиками и отметил, что очень рад за Юлю и Алексея, которые находятся в прекрасной физической форме.

Сам Алексей Чумаков отреагировал на случившееся с юмором и заявил, что фотографии ненастоящие: «Мне абсолютно на это наплевать! У меня куча своих дел. И мне просто некогда разбираться в ситуации с этими фотографиями. Если кто-то хочет думать, что это моя мошонка, ну и прекрасно! Завтра покажут, что я занимаюсь сексом с жирафом, или приделают мне вагину и скажут, что у меня нет мужских половых органов. Но я-то знаю, какой я и что у меня есть. И моя жена знает. А доказывать всем, что я не лось, — это детский сад».

Благодаря хакерам все узнали, что Скарлетт Йоханссон является большой любительницей откровенных снимков. В основном голливудская звезда фотографировала себя обнаженной со всех ракурсов в ванной. Актриса призналась, что очень переживала из-за случившегося: «Для меня это настоящий кошмар! Я готова убить того, кто это сделал! Я теперь боюсь, что меня могут сфотографировать не только папарацци в неловкой ситуации, но и просто залезть ко мне в компьютер и украсть мои фото». Взломавшего почту Йоханссон хакера в итоге приговорили к десяти годам лишения свободы.

Обычно Анастасия Волочкова сама публикует в Instagram свои очень смелые снимки, но даже она не была готова к такому. Недавно в Сеть попали интимные фотографии абсолютно голой балерины, на которых она занимается сексом с бизнес-блогером Черменом Дзотовым, страницу которого в соцсети взломали хакеры. «Я сожалею о том, что это произошло. С Настей мы уже больше года не общаемся, и мне больше всего не хотелось бы, чтобы это отразилось на ее нынешних отношениях. Это дело рук тех же мошенников, которые своровали мою телефонную карточку (была оформлена не на меня) и взломали все мои соцсети», — заявил он. Сама Волочкова уверена, что экс-бойфренд просто хотел пропиариться с помощью ее имени.

Дженнифер Лоуренс делала очень много откровенных фотографий, демонстрируя себя во всей красе, когда встречалась с коллегой Николасом Холтом . Из-за плотных рабочих графиков актеры много времени проводили в разлуке и таким образом поддерживали градус страстных отношений на расстоянии. Когда хакеры украли горячие кадры Дженнифер, она заявила, что ей нечего стыдиться: «Мне не за что просить прощения. На протяжении четырех лет я была в хороших, здоровых отношениях, полных любви. Эти отношения были на расстоянии, поэтому твой бойфренд либо смотрит порно, либо на тебя. Я считаю случившееся не скандалом, а сексуальным преступлением. Это отвратительно! Каждое письмо и заявление, которое я хотела написать, заканчивалось тем, что я плакала или злилась. То, что я общественная фигура и актриса, не означает, что кто-то имеет право публиковать такие фотографии».

Наташа Королева и Сергей Глушко попали в очень неловкую ситуацию. У танцора украли телефон, в котором хранились интимные фотографии и видео пары. Горячие кадры попали в Сеть, после чего у Натальи едва не случился нервный срыв — больше всего она переживала, что этот компромат увидит их сын, а Сергей, по его словам, готов был убить тех, кто так нагло и некрасиво влез в их личную жизнь. Артисты обратились в суд, злоумышленников наказали, а поддержавшие пару коллеги заявили, что стыдиться супругам нечего, можно только порадоваться за их насыщенную интимную жизнь.

Аманда Сейфрид и ее экс-бойфренд, актер Джастин Лонг , тоже любили развлекаться перед камерой вместе. После хакерской атаки поклонники звезд узнали, что их интимная жизнь была довольно насыщенной: они вместе дурачились перед зеркалом обнаженными, устраивали жаркие ласки и занимались оральным сексом на палубе яхты и в душе, а также увлекались ролевыми играми в тематических костюмах.

Еще одна любительница домашней эротики — Рианна. Певица снимала себя в зеркале абсолютно голой, принимая сексуальные позы. Кажется, когда снимки попали в Сеть, сама Рианна не слишком расстроилась, а вот злоумышленника, который взломал ее iCloud вместе с облачными хранилищами многих других звезд, суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в шесть долларов.

Правда, злоумышленников все равно не удается напугать штрафами и угрозой ареста. В апреле американские хакеры слили в Сеть очередную порцию супероткровенных фотографий одной из мировых звезд. На этот раз под прицелом оказалась исполнительница роли Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница» Лейтон Мистер. На снимках актриса позирует в костюме Евы, демонстрируя на камеру свой бюст — и не только его. На некоторых фото видно, как она занимается сексом — должно быть, с мужем Адамом Броди

В этом году от незаконных действий хакеров пострадала и эпатажная поп-дива Майли Сайрус. Певица часто появляется на публике в провокационных нарядах, но все-таки старается держать себя в рамках приличий. Оказалось, что одна фотосессия в полностью обнаженном виде у нее все-таки была. Ее автором стал скандальный фотограф Терри Ричардсон , который поработал с Майли еще четыре года назад, после выхода ее самых известных хитов We Can't Stop и Wrecking Ball. На снимках Майли позирует абсолютно голой, а для некоторых кадров певица примерила специальные БДСМ-приспособления для сексуальных развлечений. К счастью, хотя бы партнера на съемках у Сайрус не было.

Фото: Instagram, Global Look Press