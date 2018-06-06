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Дарья Клюкина бросила Крида и вернулась к бывшему
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Дарья Клюкина бросила Крида и вернулась к бывшему 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Хэппи-энда не будет! Несмотря на то, что Егор Крид в финальной серии выбрал Дарью Клюкину, как свою новую возлюбленную, пара рассталась, не успев повстречаться и пары дней!
Согласно контрактным обязательствам Даша и Егор были обязаны встречаться год (12 календарных месяцев) после завершения проекта, рассказывают источники приближенные к шоу! Если кто-то из героев не соблюдает условия, это грозит огромными штрафными санкциями! Тем не менее это не испугало Клюкину и она ушла от Егора к своему бывшему бой-френду! Не выдержав ритма жизни Егора!
Как истинный джентльмен Крид взял расходы по штрафным выплатам бывшей невесты на себя! И понятно почему. Певец не раз признавался в интервью, что мечтает о девушке, которая будет далека от публичной профессии! Егор, мы с тобой!
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