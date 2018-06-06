Курортный роман: 6 личных историй

Лето — самое время заводить курортные романы. Только будьте осторожнее: опыт наших героинь подсказывает, что некоторые из них не забываются годами.

С продолжением

Моя история могла бы быть невероятно банальной, если бы не ее финал. Он — симпатичный мальчик с ресепшен греческого отеля, я — начинающий менеджер по продажам из Москвы. В тот отпуск на Крит я должна была полететь с подругой, но она в последний момент заболела и осталась дома.

Огорчению моему не было предела: я готовилась провести самые скучные 10 дней в своей жизни. Вместо этого меня ждала неделя, полная романтики и приключений. Перед вылетом домой, конечно, было ужасно грустно: я не сомневалась, что с «греком мечты» мы прощаемся навсегда. Но через месяц он прилетел ко мне в Москву, а еще через полгода отношений на расстоянии мы поженились. Я по-прежнему работаю менеджером по продажам, только уже в отельной сфере и на Крите. Ну а он уже не мальчик с ресепшен, а управляющий. Все еще симпатичный. Маша, 27.

Рокировочка

Мой итальянский бойфренд пригласил меня погостить у себя в Римини. Как-то мы сильно поругались, и я пошла одна прогуляться по городу. Так я встретила Сергея, который приехал в отпуск с друзьями. Это был солнечный удар: кажется, такого чувства я не испытывала никогда и ни к кому. К итальянцу я вернулась только за вещами, а вот с Сережей счастлива уже 8 лет. Не в Италии, правда, ну и черт с ней. Нелли, 32.

С коллегой

Однажды меня отправили в командировку с коллегой из соседнего отдела. На работе мы почти не общались, и он мне совершенно не нравился. Но во время поездки я узнала этого человека совершенно с другой стороны. В общем, я влюбилась. Наши отношения ограничились сексом в последнюю ночь в Сочи. После возвращения в Москву он сообщил мне, что счастлив в браке и уходить от жены не собирается. Пришлось сменить работу. Аня, 34.

На один день

Мы познакомились на пляже во Франции. Он — длинноволосый серфер как с картинки, я — тоже длинноволосая, но куда более прозаичная. Не знаю, почему из всех отдыхающих девушек он выбрал именно меня, но он просто подошел ко мне и спросил, хочу ли я мороженого. А я посмотрела в его зеленые глаза и поняла, что пропала.

Мы провели вместе один день и одну ночь. На следующее утро меня ждал самолет в Москву, а его — поезд в Париж. Мы сознательно не обменивались телефонами и не френдили друг друга в соцсетях. Я не знаю его настоящего имени, а он — моего. Больше мы никогда не виделись, но я точно знаю, что если судьбе будет угодно, она сведет нас снова: нужно ей просто довериться. Женя, 23.

Не как в сказке

Если вы думаете, что курортные романы всегда оставляют хорошие воспоминания, то спешу вас огорчить. Однажды в Болгарии я закрутила роман с местным жителем. Мы проводили много времени в моем номере, но по утрам он почти никогда не ходил со мной на пляж, ссылаясь на то, что видит море каждый день, и ему хочется подольше поспать. Когда я уезжала, мне выставили километровый счет за международные переговоры с Турцией. Ну а мой «болгарский перец», разумеется, бесследно исчез. Марика, 35.

Решающий

Перед свадьбой я решила устроить девичник на Кипре. Сняла виллу, позвала 5 подруг. Во время одной из вечеринок мы познакомились с компанией немецких парней. Один из них, Маркус, стал оказывать мне знаки внимания. Я решила, что никакой беды в моих «прощальных гастролях» не будет, поэтому на ухаживания ответила. Но все зашло куда дальше, чем я думала: не только физически, но и эмоционально. Девичник закончился моей истерикой и попытками подруг меня утешить.

Вернувшись в Москву, я разорвала помолвку, потому что не смогла обманывать будущего мужа. С Маркусом мы переписываемся, но я сильно сомневаюсь, что у нашей истории будет продолжение. Хотя, мне бы этого очень хотелось. Катя, 25.