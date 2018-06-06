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Елена Проклова высказалась о судебных тяжбах с бывшим мужем
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Елена Проклова высказалась о судебных тяжбах с бывшим мужем 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Проклова развелась с супругом бизнесменом Андреем Тришиным еще три года назад, но продолжает жить с ним вместе в одном дома. Их брак продлился больше 30 лет. Не так давно она говорила, что никаких имущественных споров между ней и Тришиным не будет. Однако в апреле появилась информация, что артистка подала в суд на экс-супруга из-за элитного коттеджа в Подмосковье.
Журналисты решили связаться с Прокловой, чтобы выяснить правду. Она вновь заверила, что не собирается судиться с Тришиным. «Ой, нет! Это все ложная информация, не знаю, кто ее распространяет!», — отметила актриса. Она уточнила, что не обращалась в суд. Тем ни менее, на сайте Мытищинского суда имеется информация о предстоящем процессе. В апреле было принято заявление Елены, а уже в мае должно было состоятся первое заседание по этому делу, сообщает издание «Комсомольская правда».
Отметим, что ранее Проклова заявляла, что у нее с бывшим мужем был брачный договор. По нему, актрисе достался большой загородный дом в Подмосковье, а гостевой Тришину. Актриса не было против того, чтобы экс-супруг жил с ней в доме, так как он вложил в него частичку души. Подруга семьи Татьяна Бронзова считает, что Елена просто решила напомнить о себе. «Это все пиар, и больше ничего», — заверила она. По ее словам, Тришин заработал на дом, а в это время актриса занималась семьей.
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