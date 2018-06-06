Елена Проклова высказалась о судебных тяжбах с бывшим мужем

Елена Проклова развелась с супругом бизнесменом Андреем Тришиным еще три года назад, но продолжает жить с ним вместе в одном дома. Их брак продлился больше 30 лет. Не так давно она говорила, что никаких имущественных споров между ней и Тришиным не будет. Однако в апреле появилась информация, что артистка подала в суд на экс-супруга из-за элитного коттеджа в Подмосковье.

Журналисты решили связаться с Прокловой, чтобы выяснить правду. Она вновь заверила, что не собирается судиться с Тришиным. «Ой, нет! Это все ложная информация, не знаю, кто ее распространяет!», — отметила актриса. Она уточнила, что не обращалась в суд. Тем ни менее, на сайте Мытищинского суда имеется информация о предстоящем процессе. В апреле было принято заявление Елены, а уже в мае должно было состоятся первое заседание по этому делу, сообщает издание «Комсомольская правда».