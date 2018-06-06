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Проклова прояснила вопрос судов с экс-супругом
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Проклова прояснила вопрос судов с экс-супругом 

WomanHit.ru 58 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Неданов в СМИ появилась информация, что звезда картин «Будьте моим мужем» и «Поздняя любовь» Елена Проклова подала в суд на бывшего мужа, бизнесмена Андрея Тришина, с которым прожила в браке больше 30 лет. Утверждалось, что причиной тому стал элитный коттедж в Подмосковье. Информация о предстоящем процессе была опубликована на сайте Мытищинского суда — первое заседание по этому делу должно было состояться в мае.
Узнав об этом, артистка поспешила опровергнуть эту новость. Известно, что согласно брачному договору, после развода актрисе достался большой загородный дом в Подмосковье, а Тришину — гостевой. Они развелись летом 2015 года, но до сих пор живут под одной крышей и ведут общее хозяйство, передает «Комсомольская правда».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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