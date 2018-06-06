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Дела любовные: новый парень Дженнифер Лоуренс
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Дела любовные: новый парень Дженнифер Лоуренс 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Звездная пара
Кажется, у звезды «Голодных игр» новый секретный парень. Но, как говорится, большой секрет — знает весь свет, поэтому раскрываем все карты.
Несколько недель назад лучшая подруга Дженнифер Лаура Симпсон познакомила ее с молодым галеристом Куком Марони (33). Ребята отлично проводили время вместе и соблюдали все правила конспирации, сохраняя свои отношения в тени до определенного момента.
Согласно Page Six новый спутник Лоуренс работает в Глэдстоунской галерее в Верхнем Ист-Сайде, ранее — в знаменитой Гагозианской галерее в Лос-Анджелесе, также он является частым гостем на открытиях элитных выставок.
Напомним, до этого Дженнифер встречалась с кинорежиссером Дарреном Ароновски. В его фильме «Мама!», вышедшем в 2017 году, она снялась в главной роли. После года отношений звездная пара рассталась, но их все еще можно встретить вместе на вечеринках и мероприятиях, где они отлично проводят время вдвоем… как друзья! Тем не менее в февральском интервью, на вопрос про своего бывшего, актриса ответила, что все еще очень любит его.
Время покажет! А мы пока просто пожелаем Джей удачи в ее новых отношениях.
Дженнифер с Дарреном Ароновски, 30 мая 2018
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