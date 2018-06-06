24 цитаты из «Секса в большом городе» на все случаи жизни

Саманты Джонс, «Секс в большом городе» излечивает душевные раны, нормализует давление, улучшает настроение и дарит блаженное спокойствие — проверено миллионами женщин по обе стороны океана. Последняя серия о жизни Кэрри Брэдшоу Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк вышла в феврале 2004 года, но это совсем не означает, что сериал тут же канул в Лету. Уже которое поколение женщин пересматривает эпизоды по сотому разу, находя там ответ на новый вопрос об отношениях мужчины и женщины. Мы не стали исключением. Проведя за просмотром «Секса в большом городе» последние выходные, готовы ответственно заявить: нет более философского сериала на свете.

"Люди ходят в казино по той же причине, что и на свидания вслепую, — надеясь сорвать джекпот. Но чаще всего ты просто спускаешь все деньги и сидишь в баре в одиночестве", — Кэрри.

"И все-таки самое большое счаcтье — это когда ты найдешь человека, который полюбит тебя такой, какой ты любишь себя", — Саманта.

"Сегодня я стала немного мудрее и немного старше и сделала открытие. Ведьма в сказке «Гензель и Гретель» — несчастная женщина: представь, она построила дом своей мечты и тут появились два троглодита и сожрали его", — Миранда.

"Если хочешь выйти замуж, не проводи время с одинокими неудовлетворенными женщинами", — Миранда.

"Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе", — Кэрри.

"Я выросла из мужчин своего прошлого, но ещё не доросла до мужчин своего будущего", — Кэрри.

"У бывших любовников всегда соревнование. Оно называется «кто умрет несчастным», — Саманта.

"Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на ещё более пагубную", — Кэрри.

"В конечном итоге компьютеры ломаются, люди умирают, отношения рушатся… и лучшее, что мы можем сделать, — это глубоко вздохнуть и перезагрузиться", — Кэрри.

"Отношения… они не всегда для того, чтобы делать людей счастливыми", — Саманта.

"Пешеход обращает внимание только на тот автобус, который его сбил", — Саманта.

"Может быть, мы были правы, когда меньше рассуждали и больше целовались?" — Кэрри.

"Мужчине должно хватить смелости и благородства сказать женщине в лицо, что он не хочет ее больше видеть", — Кэрри.

"Когда ты удовлетворяешь конкретную фантазию мужчины, то всегда есть риск, что ваши отношения разладятся и ты будешь чувствовать себя идиоткой, которая сделала это на площадке для гольфа", — Шарлотта.

"Принц не прискакал. Тогда Белоснежка выплюнула яблоко, проснулась, пошла на работу, получила страховку и сделала ребенка из пробирки", — Кэрри.

"Мне пора всё записывать, а также хорошо напиться", — Саманта.

"Чтобы забыть человека, нужно, чтобы прошла половина срока, который вы с ним встречались", — Шарлотта.

"Я буду носить что хочу и делать что хочу, пока я могу дышать и становиться на колени", — Саманта.

"Говорят, противоположности притягиваются, но никто не говорит, надолго ли", — Кэрри.

"Выходило, что избежать секса втроём почти невозможно, потому что даже если ты в постели один, до тебя там обязательно кто-то был", — Кэрри.

"Деньги должны быть там, где их видно, а именно — в платяном шкафу!" — Кэрри.

"Я не верю в электронную почту. Я придерживаюсь старых традиций. Предпочитаю звонить и бросать трубку", — Кэрри.

"Может, прошлое — это якорь, который тянет нас обратно? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?" — Кэрри.

"Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями", — Саманта.