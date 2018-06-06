«Сексу в большом городе» — 20 лет! Лучшие цитаты на все случаи жизни

6 июня 1998 года, ровно 20 лет назад, на экраны вышел лучший женский сериал — «Секс в большом городе». Шесть лет мы следили за приключениями четырех лучших подруг — Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды. А сегодня вспоминаем цитаты из «Секса» на все случаи жизни.

Всегда лучше выходить за мужчину, который любит тебя больше, чем ты его.

— Я посмотрела на него и поняла, что мы созданы друг для друга. Поэтому я устроила скандал и выгнала его вон. — Логично.

Некоторые женщины не созданы для того, чтобы их приручили. Они созданы быть свободными, пока не встретят кого-то похожего, чтобы быть свободными вместе.

Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную.

И все-таки самое большое счаcтье — это когда ты найдешь человека, который полюбит тебя такой, какой ты любишь себя.

Никто не любит грустных девочек.

Я не верю в электронную почту. Я придерживаюсь старых традиций. Предпочитаю звонить и бросать трубку.

У бывших любовников всегда соревнование. Оно называется «кто умрет несчастным».

Я буду носить что хочу и делать что хочу, пока я могу дышать и становиться на колени.

Когда тебе тринадцать, ты хочешь свободно пить пиво. А когда тебе тридцать, ты мечтаешь, чтобы бармен спросил у тебя паспорт.

Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью.

— Иногда полезно от всех убежать. — Иногда жалеешь, что убежал так надолго.

Может, мы каждый день должны пользоваться пессимизмом как кремом от морщин. Как иначе возвращаться к жизни, если реальность колошматит дубиной твою веру в счастье, а любовь не защищает, как обещала. Является ли надежда наркотиком, с которого нужно слезть? Или она поддерживает в нас жизнь?

Вот он парадокс: когда мы получаем то, что хотели, нам уже это не нужно.

Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол!

Не спать с мужчиной на первом свидании — это правило, которое придумали женщины, которых никто не хочет, лишь для того, чтобы испортить настроение нам, женщинам, которых хотят все!

— Ты хочешь сказать, что ни за что на свете не связалась бы с парнем, который живет с родителями? — Ну, может, с принцем Уильямом

Чужое мнение абсолютно неважно. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями.

Я завидую женщинам, которые могут сказать: «Дорогой, все было прекрасно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой», но у меня почему-то вырывается: «Ничего не вышло, пропади ты пропадом!»

Мне пришлось признать, что в жизни одни женщины изначально лучше других. И этот факт не изменить ни покупкой туфель, ни диетой, ни выпечкой пирогов. У меня не будет идеальных волос, я не смогу носить белое, не пачкаясь, возглавлять комитеты, подписывать официальные письма, но я от этого не хуже.

— Ты великолепна. — Удиви меня чем-нибудь, что мне неизвестно.

Я люблю тебя, но себя я люблю еще больше!

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