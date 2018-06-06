Анальный секс без проблем

На вопрос «Как ты относишься к анальному сексу?» большинство девушек ответят, что все зависит — от настроения, возбуждения, исполнения и, конечно, от подготовки. Мы расскажем о полезных гаджетах, благодаря которым все пройдет именно так, как тебе нравится.

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1. Анальный душ. Подготовку стоит начать именно с душа. Во‑первых, из соображений гигиены, а во-вторых — для психологического комфорта. Когда ты знаешь, что во время секса не будет неприятных неожиданностей, тебе будет проще расслабиться и сосредоточиться на приятных ощущениях. Существуют души самых разных видов и форм. Но, если раньше ты не пользовалась анальным душем, стоит выбирать гаджеты с узкой насадкой и мягкой грушей. Вода должна быть комнатной температуры — не слишком холодной и не слишком горячей (сначала обязательно попробуй рукой), а перед применением воспользуйся лубрикантом.

2. Лубриканты. Обычный лубрикант для анального секса не подойдет. Специальные анальные лубриканты не просто увлажняют, но и обладают обезболивающим эффектом, чтобы снизить чувствительность и убрать возможные неприятные ощущения. Лубриканты выпускают в виде кремов, гелей или спреев, они бывают на водной, гелевой или жировой основе.

Если планируешь пользоваться сексуальными игрушками, то обрати внимание: в инструкции к смазке должно быть указано, что средство совместимо с изделиями из искусственных материалов. Если во время секса вы с партнером пользуетесь презервативами, тебе подойдет только лубрикант на водной основе.

А если у тебя или твоего мужчины бывает аллергия, лучше сначала попробовать новый лубрикант на небольшом участке кожи и понаблюдать за реакцией в течение 30 минут.

3. Анальные стимуляторы. В правильном магазине ты найдешь множество анальных стимуляторов самой разной формы — от пробок до спиралек и даже елочек.

Зачем они нужны? Во‑первых, для того, чтобы подготовить внутренние мышцы к проникновению и чтобы ты могла привыкнуть к ощущению наполненности. Во‑вторых, если в анальном сексе ты новичок, то стимулятор небольшого размера станет профилактикой болезненных ощущений и травм. Некоторые стимуляторы способны вибрировать или расширяться. В области ануса сосредоточено огромное количество нервных окончаний, именно поэтому анальный секс может вызывать сильное возбуждение. Главное — правильно подготовиться.

4. Клиторальные стимуляторы. Они не зря считаются самыми незаменимыми женскими гаджетами, ведь они воздействуют на нашу главную эрогенную зону. И если во время анального секса возбуждение начинает снижаться, клиторальный стимулятор может за считанные секунды исправить ситуацию. Если раньше ты не покупала ничего подобного, то тебя ждет сюрприз: существует невероятное количество форм и вариаций. Стимуляторы с ушками, хвостиками, в виде яйца, пингвина и даже помады! Главное, что нужно знать об этих гаджетах: бывают стимуляторы внешние и бесконтактные.

Внешние стимуляторы подразумевают прямой контакт с чувствительной зоной и обеспечивают вибрацию, причем ее интенсивность обычно можно регулировать.

Бесконтактные стимуляторы — это более продвинутые устройства, которые создают не механическую вибрацию, а колебания воздуха. Опытные пользователи уверяют, что именно такие устройства гарантируют практически мгновенный оргазм.

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