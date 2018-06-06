Теперь официально: Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе!

На фоне череды громких расставаний спешим сообщить, что Джиджи (23) и Зейн (25) официально снова вместе! Джиджи поделилась фото в Stories, на котором они с Зейном обнимаются на афтепати CDFA.

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Фанаты в восторге: «Я счастлива, вы самая красивая пара!»; «Это точно настоящая любовь!», — пишут в комментариях.

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До этого многие подозревали, что Зейн и Джиджи сошлись. Но никаких доказательств, кроме того, что певца периодически замечали в районе дома модели (может, за солью заходил), не было.

Напомним, что Зейн и Джиджи расстались в марте после трех лет отношений. Сделали они это очень по-голливудски: одновременные заявления в Twitter с признаниями в уважении и любви. И конечно же, во всем обвинили тяжелые графики работы. Но, кажется, теперь им удалось найти время друг на друга.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/teper-ofitsialno-dzhidzhi-hadid-i-zejn-malik-snova-vmeste/