«Будем искать пути!»: Муцениеце снова сошлась с Прилучным

Сегодня утром Агата Муцениеце призналась своим подписчикам, что решила дать своим отношениям с Павелом Прилучным второй шанс. Предвидя обвинения в попытках попиариться на семейном конфликте, она обратилась к своей интернет-аудитории с просьбой отписаться от нее и мужа в случае возникновения подобных предположений.

«Мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное — разговаривать!», — отметила артистка в своем микроблоге. К посту она прикрепила фото пожилой пары с подписью: «Я хочу верить, что так будет выглядеть наше фото в старости!». Отметим, что несколько дней назад Прилучный заверил своих поклонников, что в его отношениях с Муцениеце не участвует «третий человек».