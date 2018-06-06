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Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе
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Джиджи Хадид и Зейн Малик снова вместе 

Harper’s Bazaar 51 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не только Белла Хадид вернулась к бывшему бойфренду, ее сестра Джиджи тоже не смогла забыть предыдущие отношения и несколько часов назад подтвердила: они с Зейном Маликом снова вместе. Модель опубликовала в Instagram Stories фото, на котором музыкант нежно целует ее в щеку. Судя по снимку, модель сразу после премьеры «8 подруг Оушена» отправилась домой к Зейну, и такое афтепати в романтичной обстановке ей очень по душе.
Напомним, пара объявила о своем расставании в марте этого года после двух лет отношений, но уже в апреле папарацци запечатлели, как Малик целует Хадид на одной из улиц Нью-Йорка. А теперь влюбленные официально подтвердили, что их отношения получили второй шанс.
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