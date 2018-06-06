Учёные опровергли утверждения о пользе секса с роботами

В будущем секс с машинами, скорее всего, будет нормой. Сторонники таких отношений заявляют, что роботы станут не просто высокотехнологичными секс-игрушками. Они смогут быть и компаньонами, помогающими справиться с проблемами в отношениях и улучшить качество жизни. Более того, им приписывают даже терапевтические свойства и другие немыслимые преимущества.

Недавно же учёные сообщили, что нет никаких доказательств того, что такие любовные утехи будут приносить пользу здоровью человека. Более того, секс с роботами вряд ли решит проблему одиночества человека или сократит количество преступлений на сексуальной почве.

Речь, конечно же, идёт не обо всех роботах, а о так называемых секс-ботах — машинах, обладающих реалистичными человеческими чертами, гораздо более человекоподобных, чем современные военные роботы, например. Такие существуют уже сегодня, хотя они пока ещё совсем не похожи на персонажа Джуда Лоу из фильма «Искусственный разум».

Несмотря на то, что бизнес секс-ботов ежегодно приносит огромные деньги, интимные отношения с машинами по-прежнему считаются странным занятием. Вероятно, чтобы изменить ситуацию, производители таких устройств начали позиционировать их как терапевтическое средство.

Сторонники отмечают, например, что «вечер с роботом» позволяет заняться безопасным сексом, что в свою очередь может привести к уменьшению секс-торговли или ослаблению потоков так называемого секс-туризма.

Также они отмечают, что секс-боты могут помочь людям, страдающим от ряда сексуальных проблем, включая эректильную дисфункцию и отсутствие либидо (хотя психологи считают, что последней проблемы не существует). Одинокий человек или инвалид сможет получить физическое удовлетворение от общения с машиной без взращивания в себе целого букета психологических проблем.

Наконец, подобные устройства могут каким-то образом использоваться для лечения преступников, совершивших правонарушения на сексуальной почве и требующих особого подхода со стороны специалистов.

Именно эти утверждения решили проверить специалисты Шанталь Кокс-Джордж (Chantal Cox-George) из Университетской больницы святого Джорджа и Сьюзан Бьюли (Susan Bewley) из Королевского колледжа Лондона. Они изучили сотни медицинских статей в попытке понять, существует ли какая-либо связь между сексом с роботами и возможными выгодами для здоровья человека. Иными словами, исследователи попытались определить, являются ли утверждения сторонников использования секс-ботов обоснованными.

Оказалось, что преимущества таких утех с точки зрения здоровья носят спекулятивный характер. В конце концов, «мы не смогли найти никаких эмпирических доказательств в медицинской литературе, чтобы поддержать или опровергнуть любое из этих утверждений», говорит Кокс-Джордж.

По словам Бьюли, «в некотором смысле [это исследование] является своего рода академическим призывом [не делать] ложных заявлений, а если в этом есть что-то истинное, помимо создания и маркетинга нового устройства, то давайте изучим его должным образом».

Профессор этики Кэтлин Ричардсон (Kathleen Richardson) из Университета Де Монфор и вовсе считает, что секс-роботы вторгаются в человеческие отношения. По её мнению, усовершенствование таких устройств может сделать мужчин бесчувственными по отношению к настоящим женщинам. «Меня оскорбляет, что они думают, что женщина похожа на машину», — говорит Ричардсон.

Результаты исследования представлены в научном издании BMJ Sexual & Reproductive Health.

К слову, многие специалисты действительно уверены в том, что секс как способ зачатия может устареть уже через 30 лет. Между тем учёные не оспаривают важность секса для здоровья человека. А недавно исследователи выяснили, что регулярный секс ещё и помогает человеку быть более продуктивным на работе.