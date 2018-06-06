Полноценный секс — это не только проникновение

Секс-колумнист Cosmopolitan Мария Богданчикова уверена: женщина получит максимальное удовольствие от секса, если ее мужчина будет неторопливо наслаждаться ее телом. И даже если в комнате нет члена, секс возможен!

По утрам я ем грейпфрут. Разрезаю его пополам и ныряю в мякоть лицом, чтобы сок тёк по подбородку, когда кусаю. Я делаю это максимально медленно, с наслаждением концентрируясь на каждой лопнувшей на языке ворсинке. Эти манипуляции мне нужны, чтобы получить удовольствие от завтрака. А вот чтобы получить удовольствие от секса, мне нужно, чтобы мужчина ел мое тело так же неторопливо и со вкусом.

«Конечно, прелюдия важна для женщины», — поддерживает меня 32-летняя подружка на встрече выпускников. Но подожди! Оральные игры, массаж груди, облизывание стоп и ласки пальцами — это не дополнение к сексу. Это и есть секс. Мне не нравится, что девушкам с раннего возраста навязывают, что «член-во-влагалище» (назовем это ЧВ) — единственный истинный путь. Мол, достаточно пятиминутных поцелуев, чтобы она расслабилась и впустила мужчину — вот тогда всё начнется по‑взрослому. Но женщинам мало члена-отбойника, чтобы радоваться сексу. Почему откровение о том, что пенис не является волшебной палочкой для оргазма, — все еще шокирующая новость? Исследование, проведенное проектом OMGyes, показало, что только 18% женщин испытывают оргазм от проникновения, а 36% женщин нуждаются в одновременной стимуляции клитора, чтобы кончить.

Миф о том, что женщина обожает ЧВ, порождает ложные ожидания и обвинения внутри пары, у кого есть оргазм, у кого нет и чья это вина. Когда я училась в университете, сильно расстраивалась, что не испытываю вагинальный оргазм. Мой бойфренд-баскетболист с трудом сдерживал эякуляцию, поэтому секс был быстрым. Я не успевала возбудиться и имитировала. Ох, как я переживала, что нечувствительная и что-то делаю не так, раз не могу кончить от Ч. В. Ходила на курсы по раскрытию точки G и без остановки качала интимные мышцы. Боря, если ты читаешь колонку, прости, прежде чем забивать гол, тебе просто нужно было меня есть — не пару минут и погнали, а долго и с аппетитом.

«Раз в неделю он устраивает для меня часовой сеанс куннилингуса. Я ложусь поудобнее и отключаюсь, пока он сладко меня облизывает», — хвастается подруга И. Она живет в Барселоне и встречается с бразильцем. Для нее клиторальный секс — важная составляющая близости, возможность расслабиться и доверить партнеру свое удовольствие. Их пара не отказалась от ЧВ, они просто сместили акцент с проникновения на оральные ласки. Далеко не каждый мужчина осмелится на это, поскольку общество и культура говорят, что он создан брать женщину. Гениталии нужны мужчине, чтобы выполнять общественный договор маскулинности. Родился с членом — пенетрируй. А если не проникаешь, то ты не самец. Требуется немало времени, чтобы помочь партнеру чувствовать свою мужественность не только через «вошел — вышел», а через проявление заботы о женщине во время занятий любовью.

Оральный секс, стимуляция клитора, массаж эрогенных зон — это драйвер мощного оргазма. Женщине невероятно сложно даже промокнуть без этого, не говоря уже о том, чтобы достичь кульминации. Поэтому, если в комнате нет члена, то секс возможен! И это не чудо.

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