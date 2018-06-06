10 негласных правил в сексе, которые не нужно игнорировать

Первый раз с новым партнером никогда не бывает идеальным

И даже если вы ждали этого полгода, реальность может оказаться не такой яркой, как ваши фантазии. Объяснить это очень просто: вы оба немного волнуетесь и еще не знаете, что по-настоящему нравится человеку, который впервые оказался в вашей постели. Совет очень простой: расслабьтесь и перестаньте думать о том, что сделаете все не так. Иначе секс превратится в пытку.

Если мужчина сказал что-то неприятное о вашем теле, бегите

Просто выкиньте его из своей жизни и забудьте. Нам хейтеров не надо.

Носки нужно снимать

Ну да, вместе со всей остальной одеждой. Если вы, конечно, не занимаетесь сексом в холодном помещении лютой зимой. Во всех остальных случаях — долой носки.

Утренний секс — лучшее похмелье

Особенно, если после него последует крепкий кофе и парочка сэндвичей.

Прелюдия — это важно

Даже спортсмены перед выступлением разминаются. А вы чем хуже? Уделите внимание предварительным ласкам, и они сделают ваш секс лучше. Изучить тело партнера и его желания — важный этап сексуальной игры.

Будьте честны

Имитация оргазма, громкие стоны и преувеличенные судороги — это как-то слишком театрально. Вы же не в порно снимаетесь! Будьте собой, и позвольте своему телу натурально реагировать на происходящее: это самое сексуальное, что вы можете сделать, серьезно.

Не молчите

Это другая крайность. Если вам больно, неудобно или просто неприятно, скажите об этом своему партнеру. Не стоит бояться вызвать негативную реакцию (ну а если вдруг вызовете, то вернитесь к пункту номер два). Не нужно жертвовать своим комфортом — даже ради горячо любимого мужчины.

Не относитесь к сексу слишком серьезно

Секс — это игра, а не ритуал. Не превращайте его в церемонию — вы не чай у английской королевы пьете. Немного дурачества еще никому не помешало. И посмеяться над собой бывает очень даже полезно, особенно, если вы смеетесь вместе.

Оставьте философию в покое

Многих (особенно женщин, конечно) после секса тянет на сентиментальные разговоры и откровенные признания. Помните про предыдущий пункт: долой вселенскую тоску во взгляде! И не спрашивайте его, о чем он думает. Даже если в ответ вы получите желанное «о тебе, дорогая», это все равно будет далеко от правды. Инфа 100 проц.

Никогда не рассказывайте ему, что вы научились этому на курсах

Или за просмотром порно/чтением журналов/разговором с подругой. Зачем вашему мужчине лишние сведения? Пусть думает, что вы от природы идеальная любовница.