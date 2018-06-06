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«Мне нужна не публичная девушка» — откровения Егора Крида
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«Мне нужна не публичная девушка» — откровения Егора Крида 

Popcake.tv 50 минут назад
Фото: Popcake.tv
После шоу «Холостяк» внимание к Егору Криду, как потенциальному жениху возросло в разы. Вопросы, какие девушки ему нравятся и какая она — та самая, интересуют, по-моему, уже не только его поклонников. Так все же, какая она? Во-первых, говорит Егор, она не должна быть «принцессой», посвящая всю себя только социальным сетям. Он хочет проводить свободное время с любимой, а не ждать, когда она выложит новые фото. В идеале, она должна быть «семейной», с хорошим чувством юмора, так чтобы любую проблему можно было решить по-доброму, мило пошутив. Удивительно, но Крид не хочет, чтобы его девушка была популярной. Пусть она разматывается в своей сфере, но от шоу-бизнеса будет подальше. И, вот, что главное — певец не собирается менять свою девушку. Он давно понял, что изменить характер, привычки и жизненные взгляды невозможно. Поэтому, знайте, если он Егор полюбил, значит, это точно серьезно.
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