12 пар туфель, которым позавидует Кэрри Брэдшоу 

«Я могу не знать ничего о мужчинах, но в туфлях я знаю толк», — говорила главная героиня всенародно любимого сериала «Секс в большом городе», которому сегодня исполняет 20 лет с момента выхода первой серии. Кэрри Брэдшоу известна не только своими сложными отношениями с мужчиной мечты, но и маниакальной страстью к красивой обуви. Как известно, любимая пара героини Сары Джессики Паркер от Manolo Blahnik в итоге сыграла роль помолвочного кольца и подытожила многолетнюю историю любви. Мы выбрали 12 не менее красивых пар, которые имеют все шансы стать судьбоносными.