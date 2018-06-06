Звезда «Дома-2» призналась в изменах своему партнеру ради денег

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей заявила, что несколько раз занималась сексом за деньги ради спасения матери от рака.

Девушка рассказала, что это произошло, когда она была в отношениях с участником шоу Андреем Шабариным.

«Когда у моей мамы обнаружили онкологию, и мне нужно было быстро действовать. Так как он — единственный мужчина в моей жизни, к кому я могла обратиться, я попросила у него денег. У отца были трудности, и мы не могли семьей набрать сумму. Я к нему обратилась, попросила 30 тысяч, но он отказал», — цитирует Dom2Life.ru Кочервей.

При этом возлюбленный назвал девушку «циничной тварью», добавив, что ей от него нужны лишь деньги. «Я тыкала ему бумажки, что обследования дорогие, и мне просто обратиться не к кому. На этом фоне мы разругались, я оступилась. Я и золото закладывала, чтобы спасти маме жизнь, но все равно не хватало… А потом с моей стороны была измена — дважды я была с мужчиной, который мне помог финансово», — призналась Кочервей.

По ее словам, впоследствии она поведала Шабарину о случившемся. «Затем я еще рассказала, что кредит добрала немного, чтобы до конца довести мамину операцию и отправить ее домой. Он тогда впервые дал мне 100 тысяч. С тех пор Андрей меня осуждает и называет проституткой. Я с гордой головой не хожу, но зато у меня жива мать, и для меня это дар Божий», — добавила звезда телепроекта.