Ещё
Звезда «Дома-2» призналась в изменах своему партнеру ради денег
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Дома-2» призналась в изменах своему партнеру ради денег 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей заявила, что несколько раз занималась сексом за деньги ради спасения матери от рака.
Девушка рассказала, что это произошло, когда она была в отношениях с участником шоу Андреем Шабариным.
«Когда у моей мамы обнаружили онкологию, и мне нужно было быстро действовать. Так как он — единственный мужчина в моей жизни, к кому я могла обратиться, я попросила у него денег. У отца были трудности, и мы не могли семьей набрать сумму. Я к нему обратилась, попросила 30 тысяч, но он отказал», — цитирует Dom2Life.ru Кочервей.
При этом возлюбленный назвал девушку «циничной тварью», добавив, что ей от него нужны лишь деньги. «Я тыкала ему бумажки, что обследования дорогие, и мне просто обратиться не к кому. На этом фоне мы разругались, я оступилась. Я и золото закладывала, чтобы спасти маме жизнь, но все равно не хватало… А потом с моей стороны была измена — дважды я была с мужчиной, который мне помог финансово», — призналась Кочервей.
По ее словам, впоследствии она поведала Шабарину о случившемся. «Затем я еще рассказала, что кредит добрала немного, чтобы до конца довести мамину операцию и отправить ее домой. Он тогда впервые дал мне 100 тысяч. С тех пор Андрей меня осуждает и называет проституткой. Я с гордой головой не хожу, но зато у меня жива мать, и для меня это дар Божий», — добавила звезда телепроекта.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лобода родила дочь лидеру Rammstein Подозреваемый в избиении инвалида подросток оказался сыном сотрудницы полиции Мать пропавшего школьника: Незнакомка запрещала Игнату звонить домой
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Климова позирует в бикини и обливает себя водой3
«Я родила ему, а он на мне не женится»45
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Почему анальный секс — это не страшно17
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение