Наболело: «Я родила ему, а он на мне не женится»

Я сирота. Родилась в Украине. Когда мне было 13, мои родители умерли. У меня в Москве был дядя. И меня к нему отправили жить. Но дяде я была не нужна. У него своя семья. И меня отдали в интернат при медицинском колледже. Он при церкви.

Я стала медсестрой. И стала ухаживать за бабушками. У них не было родных, поэтому они квартиры церкви оставляли. И так мне церковь дала однокомнатную квартиру на окраине Москвы.

Церковь мне иногда дает работу. Зарплата маленькая, но помочь мне получить хорошее образование было некому. И с мужчинами мне не везло. Но я ждала, что найду хорошего человека, который меня полюбит.

И думала, что нашла такого. Он из хорошей семьи, хорошо ко мне относился. И его не смущало, что я полненькая. Он был разведен и сказал, что больше не хочет жениться. Но он мне показался очень добрым. И я подумала, что он боится, потому что его бывшая была стервой. Я хотела его отогреть своей любовью. Дать ему чувство семьи, уюта.

Мы встречались три недели. И я забеременела, решила, что не надо ждать, если мой человек. Думала, что это растопит его сердце, ведь у нас должен был родиться малыш. А он тоже немолодой, ему 45. Я ему сказала, а он расстроился, начал пить и сказал, что не знает, что делать. Я ему говорю: надо жениться. А он говорит, что он предупреждал, что не хочется жениться. И обязательств не хочет. Я даже не одна у него была.

Мне так обидно стало, что я к его родителям пошла. Потому что ребенок должен расти в полной семье. Они мне, на первый взгляд, показались хорошими. Но они сказали, что помочь с ребенком могут, а жениться сына заставлять не будут. И он на мне не женился. Сказал, что ребенка признает и помогать будет, но не женится.

Я очень расстроилась. Сказала, что он нам с ребенком не нужен. Залезла в «Одноклассники» и написала всем его бабам, что у меня малыш родится. Он не ругался, но все равно даже ради ребенка не стал жениться. Тогда я при рождении дала сыну свое отчество и фамилию.

Но мне не на что было ребенка кормить. Государство плохо помогает, и одинокой маме с малышом очень тяжело. Поэтому я пошла в суд. А там все на стороне мужчин. Судья надо мной смеялся. Я говорю, что хочу, чтобы этот человек признал, что он отец моего ребенка. А он говорит: так я и не отказываюсь. И судья стал смеяться надо мной.

Теперь у сына отчество отца, и хотя б его квартира может отойти моему малышу. Но алиментов, которые он платит, очень мало получается. Сыну уже пять. Я каждый год подаю в суд, чтобы мне платили больше алиментов, а суд говорит, что это только какая-то часть зарплаты может быть. Не больше. И у меня всего 4 000 рублей в месяц на сына.

Поэтому я потребовала, чтобы отец моего ребенка сидел с ним несколько дней в неделю — он же отец. Но он не хочет. Говорит, что работать не сможет. И тогда я запретила им видеться с сыном, чтобы он начал по нам скучать и понял: или сын и я, или никакого сына, а он его любит.

Я знаю, что у этого мужчины нет постоянной женщины. Я надеюсь, что он одумается и поймет, что мы с сыном — самое главное в его жизни, но пока слышу только оскорбления, что я дура.

Скажите, что сделать, чтобы он понял?