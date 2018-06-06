Почему у нас так много одиноких женщин?

Алена Котович, колумнист, блогер

Мы живем в стране гордых и одиноких женщин, а многие из них еще и растят детей. Днем они деятельны, веселы и рассказывают всем, что счастливы, а со всеми проблемами могут справиться сами. Но они ЛГУТ, самозабвенно стараясь убедить в этом прежде всего самих себя. Потому что по ночам они всхлипывают в подушку, грезя о том, с кем можно разделить и радости и горе. Так почему же мечта не исполняется? Вот причины, о которых нам без устали говорят психологи:

Причина первая: слишком завышенная самооценка

Мужчины таких девушек называют «принцеждалки». Типичное высказывание такой барышни: «Я постоянно развиваюсь, а мужики примитивны, их устраивает то, что имеют, и к большему не стремятся. Мне нужен мужчина, который будет соответствовать мне по статусу и интеллекту».

Причина вторая: холодность и неумение заинтересовать мужчину

У одной моей знакомой мама в 60 лет вышла замуж второй раз, за англичанина, а ее сестра в 35 лет вышла замуж в третий раз и от предыдущих двух мужей уходила сама. И такие женщины ни в 40, ни в 60 не останутся одни. Если в глазах женщины нет огня, если она забыла, что она должна быть привлекательна и сексуальна, то ни в 20, ни в 30 с мужским полом ей везти не будет.

Причина третья: «колючая бабенка»

Такие женщины выражают свои проблемы слишком агрессивно, мужчины их попросту боятся. Обычное высказывание этих озлобленных дев: «Я не пытаюсь искать, пусть ищут меня, к тридцатилетию я поняла, что без мужиков жить гораздо проще».

Причина четвертая: мужчина ОБЯЗАН женщине просто потому, что ОБЯЗАН

А точнее, потому что пользуется ею. У многих мужчин, естественно, возникают вопросы: а разве им не пользуются? И что женщина может дать в ответ на его заботу, кроме своего тела?

На этом причины одиночества, по мнению психологов, не заканчиваются, но я убеждена, что главная причина в другом — в наших МУЖЧИНАХ.

Я вижу много девушек, которые любому дураку будут рады, лишь бы не пил и не бил, а остальное все сама. Пусть мало зарабатывает, пусть интересуется одним футболом и вообще ведет себя как диванный овощ, лишь бы рядом был. И вот в этом главная беда: парни привыкли быть ленивыми, их даже пугает эта женская неутомимость и всепрощение, они просто разучились брать на себя ответственность.

Мама моего мужа воспитала его сама на маленькую зарплату швеи, но он благодарен ей и вспоминает свое детство с теплотой. А еще он помнит некоторых ее кавалеров. Сильнее всех в память врезался один, и звали его Николай. Интеллигентный дядя, который приходил к ним в дом, когда моему будущему мужу было лет десять. Ел, спал, даже пытался воспитывать, мама в нем души не чаяла: наглаживала, настирывала, готовила. Но он сбежал через два года, а мать потом долго не могла понять, что же она сделала не так, где не так обслужила?

Что же делать тем женщинам, которых страшит одиночество? Что делать тем «лошадкам» и «кобылкам», которых жизнь сама заставила поменяться ролями со «слабым» мужским полом?

Выходы на самом деле есть, и не нужно хвататься за соломинку и подбирать абы кого, лишь бы был. Не нужно казаться слабой и женственной, нужно быть ею и дать возможность мужчинам проявить себя. Пусть робко и не так, как вы хотите, и, возможно, вы бы это сделали круче и быстрее в сто раз, но с малого начинается большое. Попробуйте, главное — действовать, а не надеяться на мифическую судьбу и авось…

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