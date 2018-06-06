Шепелев оторопел от семейных дрязг известного певца

В семье звезды группы «Мираж» Романа Жукова и его супруги Елены произошла трагедия — погибла пятилетняя дочь Лиза. После смерти ребенка музыкант ушел от жены оставив ее с шестью детьми.

Елена подозревает, что Роман ей изменял. Она решила узнать правду, поэтому пригласила мужа на программу «На самом деле» Первого канала. Женщина хочет, чтобы супруг прошел исследование на детекторе лжи.

Роман появился на съемочной площадке, но на вопросы о неверности он отвечать отказался. Мужчина обвинил Елену в пристрастии к алкоголю и наплевательском отношении к собственным детям. «Это ежедневные вечеринки, как правило в ночное время, систематическое отсутствие по ночам дома, в нетрезвом состоянии возвращение по утру. Дети, соответственно, без присмотра, некоторые неделями не ходили в школу», — распекал жену артист.

Елена попыталась оправдаться. По словам женщины, супруг оговаривает ее, а вечеринки — это всего лишь бизнес, она таким образом зарабатывает деньги. «Ты 50 тысяч присылаешь, что на эти деньги можно сделать?» — упрекала Романа Елена.

Претензии к музыканту имеются не только у Супруги. Ее лучшая подруга модель Ольга Илларионова пришла в студию, и заявила, что артист является биологической отцом ее годовалой дочери Лилии. «Я люблю ее мужа и хочу, чтобы мы были вместе», — пояснила свои намерения манекенщица.

Также Ольга отметила, что Елена знала об их связи с Романом, но ничего не предпринимала. «Ну мне Оля говорила, что она переспала с моим мужем, но я не поверила в это по той причине, что она сказочница», — ответила на обвинения супруга Жукова.

Эксперты решили выяснить у артиста была ли любовная связь между ним и Ольгой. Мужчина пояснил, что видел Илларионову всего несколько раз и близких отношений с ней не имел. Проверка на полиграфе показала обратное.

Роман не единственный кто пытался обмануть детектор лжи. Елена тоже была неверна супругу. Эксперты выяснили это задав один вопрос ее приятелю певцу Юрию Титову

В конце передачи ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты ДНК-экспертизы. «Ольга, вы верите, что воспитываете ребенка от Романа? Вы обманываетесь. Отцовство практически исключено», — заявил Шепелев.

Ведущий упрекнул героев передачи в лицемерии. Он оторопел от того факта, что, родив семерых детей, Роман и Елена с таким равнодушием относятся дуг к другу. «Я не знаю какое заключение сделать из сегодняшней передачи. Поделюсь своими ощущениями: пустота и безразличие — вот сухой остаток, что я ощущаю сейчас» — завершил эфир возмущенный Шепелев.