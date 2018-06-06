Сексуальный гороскоп. Заведи партнера по знаку зодиака

Сексуальная сфера человека во многом предопределяет выбор партнера для жизни и в целом его судьбу. Как же проявляют себя в спальне разные знаки зодиака, «Вечерке» рассказала астролог Анна Вакулевская.

Мужчина-Овен в интимных отношениях очень темпераментный и пылкий. Марс, который им руководит, дает ему сумасшедшую энергию, помогающую завоевать любую женщину. Но, увы, как все охотники, получив свою добычу, они быстро удаляются. Если хочется с Овном долгих отношений, то придется постараться. Женщина-Овен — это амазонка. Мужчине с невысоким сексуальным потенциалом рассчитывать не на что. Правда, интерес, как и у мужчин-Овнов, быстро пропадает. Если хотите расположить к себе Овна, погладьте по голове, потрогайте волосы — они от этого просто млеют.

Телец

Мужчина-Телец всегда спокоен внешне, но внутри него бушует ураган страстей. Их сексуальность проявляется медленно и настойчиво. Женщины-Тельцы очень чувственные, любят удовольствие во всех его проявлениях. Очень любят красивый антураж — интерьер, подарки, вкусная еда. Чтобы расположить Тельцов, нужно уделить внимание шее — поцеловать, помассировать.

Близнецы

Мужчина-Близнец очень любит поговорить. Если вы не любите долгих прелюдий — бегите. Пока до секса дойдет — уснете. К тому же Близнецы — вечные искатели: тут попробовали, пошли дальше. Но! Если вы умная, интересная, и случился интеллектуальный контакт — от вас Близнецы не отстанут. То же касается и женщин. Путь к сердцу Близнецов лежит через руки и плечи — нежные прикосновения и объятия — ваш козырь.

Мужчина-Рак — это ходячая чувственность и эмоции. Захлебнуться можно! Чем больше нежности, тем лучше секс. Ласки и прикосновения, долгая прелюдия — без этого Раки не могут. Изменщики, кстати, из них плохие — слишком привязываются к объекту вожделения. Женщина-Рак, прежде чем с вами переспать, устроит пару истерик, чтобы получить доказательства вашей любви. Обнимите, на ушко прошепчите, какая она великолепная, и Раки сдадутся.

Мужчина-Лев, как и во всем, — король королей, царь царей и вообще звезда! Он не может просто заняться сексом — нужно устроить целое шоу, чтобы партнерша была впечатлена. Львы очень хорошо умеют дарить подарки. Женщина-Львица тоже высокого о себе мнения, с кем попало спать не будет. Так что придется завоевывать ее внимание постоянно, соответствовать ее уровню. Хотите расположить к себе Львов — погладьте по спине и в области груди — там у них простое человеческое сердце.

Мужчина-Дева к сексу подходит как в Счетной палате — все разложено по полочкам и сведено к минимуму рисков. Интересно, что одни Девы ведут очень пуританский образ жизни, а другие пускаются во все тяжкие. В женщинах ценят ум, сексуальный темперамент им не так важен. А вот женщина-Дева очень придирчива ко всему — внешний вид, манеры поведения — не так сел, не так встал, не то съел… Темперамент у представительниц этого знака достаточно холодный, так что на фееричный секс можно не рассчитывать.

Мужчины-Весы любят сыпать комплиментами — все заметят, все отметят и красиво об этом скажут. Секс у Весов должен быть идеальным эстетически. Правда, часто из-за этого страдает сам процесс. Женщины-Весы как раз ждут миллион комплиментов, хотят поговорить о высоком. Только если вы соответствуете ее представлению о прекрасном, она вас пустит в свою постель. В сексе должно быть много нежности, поцелуев, ласки. Мужчины с ярко выраженным темпераментом и любящие яркий секс с Весами не поладят.

Скорпион

Мужчина Скорпион обладает огромным сексуальным и потенциалом. Но в отличие от импульсивных Овнов, предпочитают получить свою партнершу обволакивающими методами. Их огромная сексуальная энергетика дает им силу и власть. Женщина-Скорпион — это глубокая страсть и чувственность. С ней никогда не скучно. Если вы любите иногда быть побежденным — вам к Скорпионше.

Стрелец

Мужчина-Стрелец любит сексуальные приключения. Он то сходится с партнершей, то расходится. Ему вечно чего-то не хватает. Часто оказывается в дурацких ситуациях — например, на балконе или в шкафу. Женщина-Стрелец любит авантюры — просто спальни им недостаточно. Если партнер мямлит, то она сама его окучит. И мужчина об этом не пожалеет.

Козерог

Мужчина-Козерог хоть и кажется сдержанным и непробиваемым, внутри — очень страстный. «Разгадать» его — дело партнерши. Тогда перед ней раскроется вулкан ярких моментов. Даже если его сексуальный темперамент не слишком высок, он с лихвой это компенсирует заботой. Женщина-Козерог в сексе не любит торопыг — все должно быть размерено и спокойно. Темперамент у таких женщин сдержанный.

Водолей

Мужчина-Водолей в сексе любит эксперименты. Но на деле оказывается, что и традиционный секс вполне приемлем. Женщина-Водолей любит дружить. У нее сотня знакомых, к которым она непонятно как относится — то ли дружит, то ли хочет переспать. Так что ревность — обычная ошибка мужчин, которые выбирают Водолеев. Несмотря на то что страстными женщин-Водолеев не назовешь, их нестандартный подход все компенсирует.

Мужчины-Рыбы столь погружены в свои переживания, что хочется плюнуть и пойти дальше — до секса как до Луны. Конечно, есть исключения, и там окажется не рыба, а мясо, но такого еще поискать. Если женщина-Рыбы не чувствует гармонии в отношениях, то и в сексе ее не будет. Печаль в глазах, вопросительный взгляд… Но если вам нужен океан эмоций — она для вас. Станет Музой и доставит райское наслаждение.

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