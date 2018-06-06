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Тест: легко ли вас затащить в постель
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Тест: легко ли вас затащить в постель 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Голая правда"
Отношения — штука непростая. И оттого, как мы себя ведем, порой напрямую зависит то, как они развиваются. Кто-то готов уже в день знакомства ехать с новым знакомым (или знакомой) «в номера», а кому-то недостаточно и длительного количества времени, чтобы решиться на следующий шаг.
Во многом это зависит от воспитания, в некоторых случаях свою роль играет страх осуждения, а кто-то действует просто по настроению.
Правы или нет те, кто на первом свидании допускает что-то большее, чем легкий поцелуй? Судить не беремся. Просто предлагаем проверить, просто ли добиться вашего расположения и понять, легко ли вы "ведетесь" на ласковые слова и красивые глаза.
Женский форум
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