Тест: легко ли вас затащить в постель

Отношения — штука непростая. И оттого, как мы себя ведем, порой напрямую зависит то, как они развиваются. Кто-то готов уже в день знакомства ехать с новым знакомым (или знакомой) «в номера», а кому-то недостаточно и длительного количества времени, чтобы решиться на следующий шаг.

Во многом это зависит от воспитания, в некоторых случаях свою роль играет страх осуждения, а кто-то действует просто по настроению.